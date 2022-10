El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Lloret de Mar ha presentat una proposta per a exigir al govern local la realització d’una auditoria interna a l’Ajuntament per a reduir els costos derivats del consum energètic. «Des que Cs Lloret té presència a l’Ajuntament hem demanat mesures per a estalviar energia que permetin reduir costos a les arques municipals i així poder destinar més recursos a altres temes», va explicar la regidora Nicole Raets. El grup considera que aquesta mesura és «necessària» per tal de reduir el consum energètic: «aquest tema no ha estat prioritari per a l’equip de govern, però és necessari que l’Ajuntament s’esforci també a estalviar-li diners al contribuent», va insistir Raets.