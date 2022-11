Educació retira el concert «d’un dia per l’altre» a un curs del Col·legi Sant Josep de Sant Hilari Sacalm

El portaveu de les famílies de l’escola concertada Sant Josep de Sant Hilari Sacalm, David Ruiz, denuncia que el Departament d’Educació els ha retirat el concert educatiu a 3r d’ESO «d’un dia per l’altre i sense previ avís». «És una injustícia molt gran, el Departament d’Educació ens està maltractant i ni tan sols sabem si això de retirar el concert d’avui per demà és legal», remarca. Per la seva banda, el Departament d’Educació al·lega que «el grup només té 15 alumnes (quan la ràtio a l’ESO és de 30 alumnes), i no arriba al mínim legal establert per normativa de concert, que és de 20 alumnes o més per grup de secundària». En aquest sentit, la conselleria anuncia que la pèrdua de concert entrarà en vigor el mes de desembre, amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La retirada de la subvenció, però, suposarà «com a mínim 70.000 euros menys d’ara fins a final de curs», confessa Ruiz, una despesa que alerta que haurà d’assumir el mateix centre educatiu. «Serà impossible poder-ho assumir, no som una escola elitista i això el Departament d’Educació ho sap perfectament, som un centre gestionat per un grup de famílies de classe mitjana i baixa sense ànim de lucre», lamenta Ruiz. De fet, confessa, també hi havia l’amenaça de retirar-los el concert a 2n d’ESO «perquè no arribàvem a la ràtio», però celebra que «finalment hem aconseguit conservar-lo gràcies a les al·legacions presentades». El que més greu els sap, assegura, és el «tracte». «El conseller d’Educació que ara ens retira el concert educatiu i ens deixa a les portes de la mort és el mateix que ens havia promès que tindríem un tracte especial perquè som una escola semirural i que ens incorporaríem a la xarxa pública», lamenta. De fet, des de l’any 2019 el centre reclama integrar-se a la xarxa de centres públics. «Ens van prometre que ens hi podríem incorporar al curs 2021-2022 i després ho va posposar al 2022-2023, però ha quedat en res». La retirada del concert els ha posat contra les cordes. Tot i que de moment volen persistir i han promès «mobilitzacions fins l’últim alè», no descarten un possible tancament abans que s’acabi el curs. «De moment estem fent números perquè volem saber fins quan podrem aguantar i, tot i que abaixar la persiana és l’última opció i abans d’això lluitarem per totes les vies per a poder subsistir, és probable que els 253 alumnes (de 3 a 16 anys) escolaritzats al centre es quedin sense escola abans d’acabar el curs». L’any passat, de fet, l’equipament ja va haver de renunciar a l’etapa de 0 a 2 anys. «Vam haver de fer un sacrifici perquè ens costava molt d’assumir», sosté Ruiz. Pagar el sou dels docents La retirada del concert educatiu, explica Ruiz, implica que el centre haurà d’assumir de la seva pròpia butxaca part del salari del professorat. «El Departament d’Educació deixa de pagar les hores que els docents destinen als estudiants de 3r d’ESO, així com també deixen de subvencionar l’atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i part del manteniment del centre». Tot i això, el Departament d’Educació defensa que «el centre disposa de professorat suficient per poder atendre el grup». Plaça al centre públic Al llarg de dilluns al matí, el portaveu de les famílies assegura que el director i representants de les famílies del Col·legi Sant Josep van reunir-se telemàticament amb el director general de Centres Públics de la Generalitat, Jean-Marc Segarra; el director general de Centres Concertats i Centres Privats, Ramon Montes; i el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé. «L’única resposta que hem rebut per part seva és que els 15 alumnes de 3r d’ESO del Col·legi Sant Josep tenen lloc a l’institut públic de Sant Hilari Sacalm», subratlla Ruiz.