Salut començarà aquest dijous a administrar la segona dosi dels col·lectius essencials i posarà la vacuna de Pfizer per defecte a no ser que la persona demani la d'AstraZeneca en el moment del registre. Tots els menors de 60 anys que han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca ja poden demanar cita a través de la web.

Les persones d'aquests col·lectius que vulguin rebre la segona dosi d'AstraZeneca caldrà que signin i entreguin un consentiment informat. A Catalunya hi ha 240.042 persones menors de 60 anys que han rebut una dosi de la vacuna d'AstraZeneca i estan pendents de rebre la segona.

Aquesta pauta amb dues vacunes diferents només afecta els menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca fa setmanes per pertànyer a col·lectius essencials. Els majors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca -a qui no afecta la limitació d'edat del vaccí d'Oxford- rebran la segona dosi del mateix fabricant quan els toqui.El consentiment informat es pot descarregar a https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/ o es trobarà en paper al mateix centre de vacunació el dia de la cita. Aquests consentiments es custodiaran al centre de vacunació i es recolliran per tenir-los centralitzats.

Actualment hi ha habilitats a Catalunya 63 centres de vacunació poblacional, 25 dels quals s'encarregaran de posar la segona dosi als col·lectius essencials. L'oferta de vacunació per a aquestes persones en aquests punts de vacunació serà la disponible segons el nombre de vacunes anunciades la setmana anterior que hagin d'arribar a Catalunya.E

l Comitè de Bioètica d'Espanya va avalar la setmana passada que les persones menors de 60 anys vacunades amb AstraZenca poguessin rebre una segona dosi de la mateixa vacuna si signen un consentiment. La Comissió de Salut Pública va acordar completar amb Pfizer la pauta dels menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca després de presentar-se l'estudi de l'Institut Carlos III, encarregat pel Ministeri de Sanitat, que assegura que combinar les dues vacunes és segur i efectiu. L'estudi va generar controvèrsia entre la comunitat científica.