'Advocacia de l'Estat demana 25 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de Jordi Pujol, 17 per a la seva exdona, Mercè Gironès, i 4,5 per a un altre dels germans Pujol Ferrusola, Josep, però en canvi no demana responsabilitats a cap membre més del clan, inclosos l'expresident de la Generalitat i la seva dona, Marta Ferrusola. L'escrit de l'advocacia, signat per Rosa María Seoane, reclama una responsabilitat civil de 7,7 milions per al gran dels Pujol Ferrusola per cinc delictes fiscals. La petició de Seoane s'afegeix a la presentada a principis de maig per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, de 9 anys de presó per a l'expresident per associació il·lícita i blanqueig de capitals, i entre 8 i 29 per als set fills i Gironès.