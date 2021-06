Les tres elefantes del Zoo de Barcelona, Susi, Yoyo i Bully, han estrenat un nou fangar a les instal·lacions que habiten per a banyar-se amb aigua i fang aquest estiu, gairebé com si estiguessin en el seu hàbitat natural a Àfrica.

Des de l'estrena ja se les ha vist rebolcant-se en el fang i escopint aigua per les seves trompes, removent-se pesades, però com si no tinguessin l'edat que tenen: Susi, la major, amb més de 53 anys -19 en el zoo de Barcelona- és la més tranquil·la; Yoyo, que també sobrepassa els 50 anys, -12 a Barcelona- exerceix de cap del grup; i Bully, la més jove, però ja amb gairebé 50 primaveres -els últims 9 en la capital catalana-.

El director del Zoo, Situat Alarcon, ha destacat a Efe l'esforç fet pel Zoo per a millorar les instal·lacions i garantir el benestar de les tres elefantes, que van haver de ser resocialitzades quan van arribar a Barcelona amb problemes emocionals i físics.

Segons Alarcon, han invertit més de 6 milions d'euros a millorar i adequar les instal·lacions on viuen les tres velles elefantes, que durant un any van seguir un programa per a recuperar-les "perquè venien d'un passat de circs, maltractaments, encadenades..."

"La intensa labor dels últims anys per a garantir el seu benestar ha fet que el Zoo de Barcelona s'hagi convertit en un referent europeu en l'atenció a elefantes velles", ha destacat el director de l'històric zoo barceloní, que va obrir les seves portes el 24 de setembre de 1892, fa ja 129 anys.