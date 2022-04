Màlaga ja té un semàfor en homenatge a Chiquito de la Calzada. El professorat i alumnat de Formació Professional de les Escoles Ave María ha realitzat el semàfor ornamental encarregat per l'Ajuntament de Màlaga per recordar aquest humorista malagueny. Així, la figura que indica que si el vianant pot passar o no porta la característica postura de Chiquito.

Aquest dispositiu és de caràcter ornamental i per motius de seguretat no regularà el trànsit de la zona on s'ubiqui, tot i que encara no s'ha decidit on anirà col·locat, tindrà una fase vermella de 40 segons i una fase verda de 60 segons, acompanyades de les frases cèlebres d'aquest conegut humorista. Es podrà regular el volum seqüencial que acompanya a les fases vermella i verda. A més, inclou un temporitzador per determinar l'inici i el final del seu funcionament diari.

L'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, junt amb el regidor de l'Àrea de Mobilitat, José del Río, i al conseller de Carreteres de Cadis, Luís Verde, han assistit a la demostració del semàfor ornamental, que s'ha materialitzat gràcies a una aportació econòmica de 1.000 euros realitzada per l'Empresa Municipal de Transport (EMT) com ajuda a la investigació a la Fundació Ave María, així com per la compra dels materials necessaris per a la seva construcció.

Per la seva banda, Monelec (del grup ERTA) també ha col·laborat perquè el semàfor ornamental de Chiquito sigui una realitat. En aquest sentit, aquesta entitat ha cedit la columna de 2,4 metres pel semàfor, un avisador repetidor acústic per a passos de vianants amb ajustament automàtic de volum, semàfor tipus vianants d'injecció d'alumini i un polsador per demanda de vianants.

"Hem dedicat un mes i mig al projecte i el repte més important ha sigut fer els ninots mòbils, ja que hem hagut d'utilitzar matrius de leds programables per poder escenificar el moviment Chiquito", explicava el professor d'FP bàsica, Miguel Descalzo a la Opinion de Málaga, del mateix grup editorial que Diari de Girona. "Les gravacions són originals i s'han coordinat al moviment i a si el semàfor està en vermell o en verd".

"No es col·locarà per regular el trànsit, ja que tan sols serà ornamental perquè la gent pugui gaudir del moviment i de la veu de Chiquito", explicava Miguel, qui ha estat supervisant el treball de cerca. "Els alumnes van acceptar el repte des del primer moment en què se'ls hi va posar sobre la taula. Agraïm que els alumnes hagin aconseguit mantenir el projecte en secret perquè la prova final s'hagi pogut veure avui".

"Si s'han de posar dos semàfors en dos punts diferents perquè tingués repercussió, es posarien sense problema, potser per la zona on ell vivia. Estàvem considerant aquesta possibilitat", concloïa Miguel.

"Hem escollit al voltant de 30 acudits que els alumnes han anat tallant a poc a poc. Hem gaudit moltíssim fent-ho", afirmava Paco Parejas, coordinador del projecte.

"Hem treballat molt bé perquè qualsevol problema que tenia algun departament, ho solucionava un altre, així que hem estat un equip molt complet", explicava Parejas.

Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga, no ha volgut perdre l'oportunitat per "donar les gràcies a tots perquè això hagi estat viable, sobretot als alumnes que hi han participat". "Aquest repte ha estat superat i serà un èxit", concloïa De la Torre.

L'Ajuntament de Màlaga ha promogut el disseny i l'execució d'aquesta instal·lació, després de la seva aprovació, per unanimitat de tots els grups polítics municipals, d'una moció en la comissió de Cultura del Consistori.

Així mateix, el passat mes de desembre es va produir la inauguració de l'escultura homenatge ubicada al parc que portava el seu nom des de l'any 2004, realitzada per l'escultor Ramon Chaparro. L'execució de la base de l'escultura va suposar una inversió municipal de 20.000 euros.

Aquests homenatges a Chiquito de la Calzada, icona de l'humor a Espanya, s'uneixen als rebuts amb anterioritat, alguns a títol pòstum, com la concessió de la Medalla de la Ciutat (octubre de 2018), el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de Màlaga (octubre de 2018) i el recent homenatge, en el quart aniversari de la mort de l'humorista i cantaor, amb la col·locació d'una placa del pla “Màlaga fa Història” al bar Chinitas. A més, va ser pregoner en la Fira de Màlaga de 1996.