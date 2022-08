Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home que s’havia colat al recinte dels elefants del Zoo de Barcelona. Com reporten diversos mitjans locals, l’incident va tenir lloc a les 10 del matí, just després de l’obertura del zoològic. L’home, que va ser reduït per una patrulla a l’activar-se el pla d’autoprotecció, va ser trobat en perfecte estat ja que alguns treballadors del zoo s’havien encarregat de foragitar els animals.

Avaluació psicològica Al trobar-se amb un individu que havia aconseguit accedir al recinte dels elefants, els treballadors del Zoo de Barcelona van activar el pla d’autoprotecció i van avisar les autoritats. Sobtadament, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va acudir al lloc i es va encarregar de reduir l’home, que no va patir lesions de cap mena gràcies que els cuidadors van mantenir allunyades Bully, Yoyo i Susi, les tres elefantes del zoològic. Però l’home, que es va mostrar agitat durant la detenció, va ser traslladat immediatament a un centre hospitalari per realitzar-li una avaluació psicològica. Les instal·lacions es van reobrir gairebé una hora més tard, amb la situació ja sota control.