Sorpresa majúscula. Una veïna de la barriada dels 613 Habitatges de Burjassot (València) s'ha portat avui l'esglai de la seva vida en trobar una granada de mà, possiblement de la Guerra Civil Espanyola, entre les patates que acabava de comprar en una verduleria pròxima al seu domicili. Ha estat passades les 13.30 hores d'avui, quan la dona ha arribat a la seva casa i ha començat a col·locar les patates a la safata superior d'un verduler de la seva cuina. En aquest moment, ha reparat en què entre els tubercles hi havia alguna cosa que, encara que a primera vista podia semblar un d'ells en estat de putrefacció, no era una hortalissa.

La dona, que en aquest moment no havia pensat encara en el perill potencial que tenia, ha arribat a agafar-ho per a veure de què es tractava. Va ser llavors quan s'ha adonat que es tractava d'un objecte metàl·lic i molt pesat per a la seva grandària, per la qual cosa ha començat a sospitar que podria tractar-se d'un explosiu. Pel que sembla, la dona fins i tot ha arribat a compartir fotografies en un grup de Whatsapp amb veïns de la citada barriada.

Quan ha començat a sospitar que podria tractar-se d'una granada, la dona ha alertat al 112, la qual cosa ha posat en marxa el protocol habitual davant troballes d'artefactes potencialment explosius. Els primers a arribar han estat agents de la Policia Local de Burjassot, que han confirmat que es tractava d'un objecte metàl·lic, ple de sorra i amb aspecte de granada de mà llisa antiga, per la qual cosa han advertit dels fets a la Policia Nacional, que ha sol·licitat la presència immediata dels artificiers del Tedax.

Mentre esperaven l'arribada dels especialistes, els agents han decidit desallotjar preventivament tant l'habitatge on es trobava l'artefacte, que no tenia espoleta però mantenia la càrrega, com les situades immediatament damunt i sota, així com les que comparteixen replà, per a minimitzar danys en cas que la granada acabés esclatant.

No manipular mai

El perill més gran dels artefactes explosius antics, com els obusos i granades de la Guerra Civil que apareixen de tant en tant en edificis de nuclis urbans com a la muntanya, consisteix precisament en el fet que molts conserven la càrrega explosiva, que amb el pas del temps i l'exposició a la intempèrie, es converteixen en tremendament inestables, per la qual cosa la més mínima manipulació pot provocar el seu esclat.

Els especialistes del Tedax han arribat passades les 16.00 hores i, després d'examinar l'objecte, han dictaminat que es tracta d'una granada de fabricació francesa emprada durant la Guerra Civil Espanyola, per la qual cosa l'han recollit i se l'han emportat per a fer-la explotar en un entorn segur.

A partir d'aquí, una vegada solucionat el contratemps, els veïns han pogut tornar, sans i estalvis, als seus domicilis.

En principi, tot apunta al fet que la granada, coberta d'òxid i de terra, prové del que avui és un camp de cultiu i que els recol·lectors la van recollir, juntament amb les patates, sense que ni ells ni els següents operaris i intermediaris de la cadena comercial per les mans de la qual va passar aquesta collita s'adonessin de la veritable naturalesa d'aquest 'tubercle'.