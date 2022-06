La Policia Nacional ha desarticulat a Biscaia una banda que va estafar més d'un milió d'euros al servei basc d'ocupació Lanbide cobrant la Renda de Garantia d'Ingressos (RGI) i ajudes al lloguer amb 62 identitats falses, segons ha informat la Delegació del Govern.

L'operació de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Bilbao, que ha durat mig any, s'ha saldat amb la detenció de 23 persones, totes elles d'origen estranger, entre elles el ciutadà senegalès que dirigia al grup, acusades d'organització criminal, estada i falsedat documental.

El cap de la banda va crear 62 identitats falses servint-se d'altres persones amb la finalitat de cobrar ajudes públiques per al lloguer d'habitatges (PCV) i renda bàsica (RGI) destinades a persones i famílies sense prou recursos, per la qual cosa de mitjana aconseguia 857 euros mensuals per cada persona donada d'alta (625 per la RGI i 250 per la PCV), el que ha suposat un desfalcament d'1.091.416 euros.

Els components de l'entramat es presentaven físicament a les oficines de Lanbide amb passaports falsificats per donar d'alta a la persona fictícia fent-se passar per ella i realitzar els tràmits necessaris davant aquest organisme, mentre altres es dedicaven a llogar habitatges i empadronar a aquestes persones inventades als domicilis.

Per això, falsificaven passaports i certificats d'empadronament, de forma que podien acreditar que una persona portava empadronada a Euskadi tres anys, requisit necessari per poder percebre aquestes ajudes, i així, cobrar des del primer moment.

Per a evitar que des de Lanbide detectessin alguna irregularitat, el cap alliçonava als integrants de l'entramat criminal perquè presentessin les sol·licituds d'ajuda en diferents municipis de Biscaia, com Durango, Santurtzi, Berriz, Iurreta, Basauri o Getxo.

A més, perquè les ajudes no fossin suspeses per la no presentació física del sol·licitant davant les oficines de Lanbide, l'entramat criminal també falsificava informes mèdics i certificats de realització de cursos de formació.

La primera fase de l'operació policial es va practicar a primers d'any amb l'arrest d'un ciutadà camerunès i a finals de març van ser detingudes altres 9 persones, entre les quals es trobava el principal investigat, i realitzats dos registres en domicilis, on els agents van intervenir 22 passaports falsificats, 16 llibretes bancàries a nom d'identitats falses, 17 targetes de crèdit, 9 telèfons mòbils, un disc dur extern i diversa documentació relacionada amb Lanbide.

El passat 2 de juny La Policia Nacional va realitzar altres 13 detencions.

Els detinguts, després de prestar declaració en la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Bilbao, han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar en el Jutjat d'Instrucció número 10 de Bilbao.