Pierre-Emerick Aubameyang és l'últim futbolista víctima d'un robatori a casa seva. El davanter del Gabon del F.C. Barcelona augmenta la llista d'assalts als habitatges de jugadors de futbol en la que figuren recentment el també culer Ansu Fati, el madridista Karim Benzema, el valencianista Samu Castillejo o del Deportivo Alabès John Guidetti. A diferència d'aquests últims, la comesa aquesta matinada a la casa de Castelldefels (Baix Llobregat) on resideix Aubameyang ha estat un robatori molt violent, perpetrat per un grup de lladres armats que han arribat a amenaçar i colpejar al futbolista i la seva parella perquè els obrís la caixa forta, de la que s'han emportat objectes de valor. Aquest ha estat el segon robatori aquest estiu a casa d'Aubameyang, ja que uns lladres també van entrar al seu domicili fa setmanes, segons han informat a Efe fonts properes al cas.

En aquella ocasió no hi havia ningú a casa del futbolista quan van entrar els lladres, segons ha detallat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Precisament aquest és el patró habitual, perquè el modus operandi d'aquest tipus de bandes té en comú l'absència del jugador a la seva residència en el moment del robatori, bé perquè es trobava jugant un partit, d'entrenament o de vacances. Al Bernabéu estava jugant el 23 de gener un partit de lliga contra l'Elx el davanter francès del Reial Madrid Benzema quan els lladres van desvalisar casa seva situada en el municipi madrileny de San Sebastián de los Reyes. Els lladres van saltar les tanques del perímetre exterior de la casa, van accedir al jardí per la piscina i amb maces van trencar una vidriera per entrar a l'habitatge.

També a finals de gener, l'internacional suec John Guidetti, jugador del Deportivo Alabès, va denunciar el robatori d'unes bosses a la seva casa de Vitòria aprofitant l'absència del futbolista i de la seva família. El primer partit de lliga d'aquesta temporada serà recordat per l'extrem del València Samu Castillejo. Quan va tornar a casa seva després de jugar a Mestalla contra el Girona es va trobar armaris i calaixos regirats dels quals faltaven, segons ell mateix va lamentar en xarxes socials, «coses materials, personals i sentimentals». Menys buit estava l'habitatge del davanter del Barça Ansu Fati a Sant Cugat del Vallès, on uns familiars estaven veient a la planta baixa el derbi català al Camp Nou. Sense adonar-se de l'assalt, els lladres van desvalisar el pis superior de l'habitatge, d'on suposadament es van emportar diners, joies i rellotges. Aquest és el botí que interessa als lladres, ressalten a Efe fonts policials, que afegeixen que l'habitual és que cometin l'atracament ràpid i que no s'interessin per objectes de valor de gran volum com puguin ser televisions d'alta gamma.

LLADRES ESPECIALITZATS EN SISTEMES DE SEGURETAT

Les fonts consultades expliquen que aquest tipus de bandes està integrada per diferents perfils d'«especialistes». Els n'hi ha que es dediquen en exclusiva a conèixer al seu objectiu, els seus horaris, si té o no família, a seguir-lo en xarxes socials i estan també els que manegen a la perfecció els sistemes de seguretat i caixes fortes. Una vegada dins, l'objectiu d'aquestes bandes és «enxampar» tot el que es pugui amb «fàcil sortida» al mercat negre com els mòbils de luxe, joies o rellotges, una mercaderia que no hi va haver temps a «col·locar» pels sis lladres que van assaltar al juliol la casa d'Eivissa de l'exfutbolista brasiler i president del Reial Valladolid, Ronaldo Nazario de Lima, i en la que s'allotjava el futbolista italià del Paris Saint-Germain Marco Verratti.

Amb prou feines dos dies després, la banda d'origen albanès i relacionada amb fins a 15 assalts en viles de luxe a les províncies d'Alacant, Màlaga i Múrcia, va ser detinguda per la Policia Nacional a la localitat alacantina de Dénia i a Màlaga, recuperant la majoria del sostret a Eivissa que ascendia a uns tres milions d'euros. Al canell del seu amo, el futbolista culer Robert Lewandowski, torna a lluir el rellotge que un suposat aficionat li va arrabassar fa dues setmanes en entrar amb el seu cotxe a la ciutat esportiva per entrenar. Va baixar la finestreta per signar uns autògrafs i el lladre li va arrencar el rellotge de luxe i va fugir del lloc, tot i que poc després va ser detingut.