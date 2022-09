Una alumna d'I3 de l'escola Maria Ossó de Sitges va quedar-se sola dins l'autobús escolar tota la jornada lectiva d'aquest dilluns. El Consell Comarcal del Garraf, responsable del servei de bus, ha fet públic el cas i ha obert una investigació per esclarir les causes dels fets i determinar-ne responsabilitats. L'autobús va recollir la nena, de 3 anys, a la ruta matinal per dur-la a l'escola a les 9 h, però no va baixar del vehicle per causes que ara s'investiguen. En el moment de començar la ruta de la tarda per retornar els infants a casa, a les 16 h, el xofer la va localitzar dins el bus, que estava aparcat a la cotxera. La nena va ser traslladada a un centre mèdic on els especialistes van certificar que estava en bon estat de salut.

El Consell Comarcal ha demanat un informe a les empreses que presten el servei de monitoratge i de transport, la Fundació Pere Tarrés i Plana, respectivament. La presidenta de l'ens, Mònica Gallardo, ha ressaltat quer han donat "un termini curt" a les dues companyies per a què expliquin què va passar i poder depurar-ne responsabilitats. De forma cautelar, aquest dimarts han estat apartades del lloc de treball les dues monitores que ahir estaven al capdavant del servei. Gallardo ha detallat que la línia de l'escola Maria Ossó "té molta demanda" d'infants de Sitges que viuen lluny del centre, de manera que aquest curs s'ha augmentat el monitoratge, passant d'una a dues persones per coordinar el vehicle, de més de 50 places. La presidenta comarcal ha lamentat que el descuit va ser un fet "molt greu" i ha avançat que es reuniran amb les empreses, la direcció de l'escola, i l'Associació de Famílies d'Alumnes "per detectar àrees de millora i treballar perquè el transport escolar es presti amb garanties que les criatures estan ben ateses". "Hem d'evitar que es repeteixi un fet similar tant a la comarca com a qualsevol lloc del país", ha recalcat. Fonts consultades per l'ACN han assegurat que la família de la menor s'ha dirigit als Mossos d'Esquadra per exposar el cas, però no ha formalitzat cap denúncia perquè els fets no són constitutius de cap delicte penal, ja que la petita no va patir danys. Investigació de les empreses Des de la Fundació Pere Tarrés confirmen que han obert una investigació interna per determinar quin punt del protocol va fallar. Precisen que la nena tenia menjar i aigua a la motxilla, i asseguren que ella sola va alimentar-se durant les set hores que va estar al vehicle. L'empresa responsable del monitoratge també precisa que un dels dos treballadors destinats a aquest bus té més de 20 anys d'experiència i que, tant bon punt van localitzar la menor, van dur-la a un centre mèdic. A l'espera d'esclarir les causes del descuit, la fundació apunta que el xofer del bus és qui té l'última responsabilitat a l'hora d'inspeccionar l'interior del vehicle i comprovar que no hi quedi ningú quan el tanca. En aquest sentit, afirmen que el conductor va fer una revisió i no va veure la petita, que després la va trobar plorant el xofer de la tarda. En canvi, des de Plana neguen que els conductors siguin els responsables de fer aquesta inspecció ocular. El gerent de la companyia precisa que, en el cas d'aquesta línia escolar de Sitges, el Consell Comarcal subcontracta a Plana "només el servei de transport" mentre que el monitoratge està externalitzat a la Fundació Pere Tarrés. Per aquest motiu, des de Plana insisteixen que la funció del xofer és la conducció i que són els monitors qui han de vetllar pels infants. Comissió de l'AFA Al seu torn, des de l'escola, l'AFA ha lamentat el descuit de la petita i ha traslladat el seu suport als pares. L'associació s'ha mostrat comprensiva amb el neguit de les famílies del centre i ha anunciat que posarà en marxa una comissió amb totes les parts implicades per "revisar, ampliar i actualitzar" el protocol del servei de bus escolar. Per la seva part, l'Ajuntament de Sitges ha "lamentat profundament" els fets i s'ha posat a disposició de totes les parts per a qualsevol necessitat que se'n derivi.