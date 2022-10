Un nen de 9 anys va perdre ahir la vida en caure d'un toro mecànic en una localitat de Múrcia, indiquen fonts policials i sanitàries.

Els fets van tenir lloc al voltant de les deu de la nit d'aquest dissabte, durant la celebració d'un aniversari, al carrer de San Antonio, a la població murciana del Lobosillo. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una ambulància, però els sanitaris res van poder fer per salvar la vida del menor: el nen estava en parada i no van poder reanimar-lo, apunten fonts d'Emergències.

Tal com van apuntar testimonis, el moviment de l'atracció va fer que el petit no pogués agafar-se bé i impactés contra el terra: el cop va ser letal. Altres testimonis apunten al fet que el nen va patir un desmai mentre estava a l'atracció i que la parada cardiorespiratòria podria haver estat anterior al cop. “Que quedi claríssim que el problema no ha estat el toro mecànic”, ha arribat a dir una veïna de la localitat. En qualsevol cas, les restes mortals van ser portades a l'Institut de Medicina Legal de Múrcia i serà l'autòpsia la que determini les causes exactes de la defunció.

El succés ha generat una gran commoció al poble, per la curta edat del difunt. Des de l'Ajuntament de Múrcia van aclarir que la instal·lació de l'atracció va ser de caràcter privat, una de les activitats que es van organitzar per a la celebració d'un aniversari al qual van assistir molts veïns.