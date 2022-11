Una nena de vuit anys ha estat alliberada després d'estar-se tancada des de nadó per la seva mare i els seus avis a la casa familiar a Attendorn, població de 25.000 habitants situada a l'oest d'Alemanya, prop de Colònia. En ser posada en llibertat, la petita amb prou feines podia pujar un tram d'escales.

Es creu que la menor, citada només com 'María' a la premsa alemanya, va passar la major part dels últims set anys i mig en una habitació tancada amb clau. «Ella no ha vist massa del món exterior», ha afirmat el fiscal Patrick Baron von Grotthuss al diari local 'SauerlandKurier'.

Els metges que han examinat a la nena després de ser alliberada, el passat 23 de setembre encara que el cas ha transcendit ara, no van trobar signes de maltractament físic o desnutrició, van dir les autoritats municipals en un comunicat. No obstant això, durant l'examen, segons els informes, la menor va dir que mai havia vist un bosc, estat en un prat o viatjat en un cotxe. Si bé la nena podia parlar i caminar, Grotthuss va afegir que «amb prou feines podia pujar escales per si sola o navegar per terrenys irregulars».

Incògnites

No és clar per què la nena va estar oculta del públic durant gairebé tota la seva vida, ja que, segons els informes, la mare i els avis es van negar a respondre durant l'interrogatori policial. El pare de la nena, que ja estava separat de la mare en el moment del naixement, va explicar a 'SauerlandKurier' que havia trobat una nota en el parabrisa del seu cotxe quan la nena tenia uns sis mesos en la qual se li notificava la intenció de la seva exparella de mudar-se a Itàlia amb el nadó.

La mare, citada només com 'Rosemarie G' pel tabloide 'Bild' per a protegir la seva privacitat mentre es duu a terme el procés penal, va informar les autoritats locals que s'havia mudat a Calàbria, en el sud-oest d'Itàlia, a mitjans 2015.

Quan el pare de la nena va informar les autoritats de protecció de la infància el setembre de 2015 que havia vist repetidament a la mare i a la nena a Attendorn, van interrogar als avis materns de la nena, però els van informar que ambdues residien a Itàlia.

Penes de fins a 10 anys de presó

No va ser fins el juliol d'enguany que les autoritats locals van tornar a investigar el parador de la petita, després que una parella casada que vivia en el municipi pròxim de Lennestadt alertés a la policia sobre el rumor que la nena havia estat tancada durant anys a casa dels avis.

Familiars de la mare van dir llavors als investigadors que la parella mai havia viscut a Itàlia i que es podia contactar a través d'un telèfon fix alemany, afirmació que es va confirmar quan la policia italiana va confirmar que mare i filla mai havien residit a Itàlia. Onze dies després, seguint una ordre judicial, la policia i els agents de protecció de la infància van trobar a la nena a casa dels seus avis.

La fiscalia està investigant a la mare i els avis per l'empresonament il·legal i el maltractament d'un menor. La mare, que segons els informes té 47 anys, podria enfrontar-se a fins a 10 anys de presó.