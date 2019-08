Cementiri digital: Què passa amb els nostres perfils quan ens morim

El teu mur de Facebook et mostra un record de fa dos anys perquè tornar-te a la memòria aquella foto de les vacances en què apareixes al costat d'ella, que va morir a causa d'una llarga malaltia l'any passat. Automàticament, la comparteixes a manera d'homenatge, però aquesta innocent acció, amb ressò en el seu mur i en molts altres, reobre la ferida encara sense tancar de familiars, parella i amics. Com és possible que un cop morta una persona segueixin actius els seus perfils a les xarxes socials?

Actualment, Facebook compta amb 2.271.000 d'usuaris actius i acumula prop de 30 milions de comptes pertanyents a persones mortes. Segons els càlculs realitzats per investigadors de la Universitat d'Oxford, en els propers anys, aquesta xarxa social es convertirà en un enorme cementiri virtual, de manera que tindrà grans problemes per gestionar un immens nombre de perfils inactius. Tal és així que el 2070 albergarà ja més perfils d'usuaris morts que vius.

Partint de l'esperança de vida i la base de dades d'usuaris actuals, aquest estudi xifra en 500 milions d'usuaris morts cada mes el 2060, un volum que podria arribar als 1.000 milions per 2079. No obstant, aquestes restes digitals són difícils d'esborrar i ara per ara Facebook és incapaç de relacionar un cessament d'activitat amb una defunció. Es pot llavors tancar el perfil d'una persona i esborrar tots els continguts que perviuen a internet després de la seva mort?

Els responsables de l'estudi creuen necessari que les xarxes socials, sota l'assessorament d'historiadors, arxivers, arqueòlegs i experts en ètica, tractin de trobar la manera de conservar la informació que cada un de nosaltres generem en vida. Però a més, també han de facilitar l'opció d'esborrar el nostre llegat digital i tancar el nostre compte un cop haguem mort. Com?

L'herència digital

"Encara recordem el primer cas en el qual ens van sol·licitar la mort digital. Ens va cridar una mare explicant-nos que el seu fill havia mort feia uns mesos en un accident de moto. Aquest mateix matí, l'últim que va fer el seu fill va ser pujar a Facebook una fotografia amb la seva moto. la mare no volia que aquesta fos l'última foto del seu fill, tampoc volia que el seu perfil continués actiu ni que la seva informació seguís a Internet ", explica Sònia Marín, de Privacitat Global.

"Quan una persona mor, els advocats saben com actuar respecte a l'herència per fer el repartiment dels béns, la distribució dels diners o acudir a una notaria", adverteix aquesta advocada experta en dret digital. No obstant, en l'herència digital és més difícil, ja que en moltes ocasions no s'han designat hereus.

"Internet no té en el seu ADN oblidar, és a dir, no està concebut per saber fer-ho sol, així que toca ajudar a oblidar: recopilar tota la informació de la persona morta i lliurar-la als seus hereus perquè la conservin o l'eliminin. Perquè és seva decisió, no la d'una multinacional ", indica aquesta experta.

Amb l'entrada en vigor del GDPR els hereus d'un mort poden accedir a les dades emmagatzemades en plataformes digitals "per a la seva rectificació o supressió".

Fa uns anys, perquè les fotografies, vídeos i publicacions no estiguessin a la xarxa després de la mort d'una persona, els seus éssers estimats havien d'acudir als advocats per dur a terme aquest procés. "Això provocava multitud de tràmits, que els despatxos tecnològics com el nostre havíem de fer i que, afortunadament, ja es poden fer de forma gratuïta i en menys de quinze minuts", indiquen des de Privadesa Global.

I és que la regulació ha arribat de la mà de l'entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR) el maig de l'any passat. Des de llavors, els hereus d'un mort que acreditin aquesta condició poden accedir a les dades emmagatzemades en plataformes digitals "per a la seva rectificació o supressió", tret que el titular ho hagués prohibit expressament.

Per tant, les xarxes socials inclouen ja protocols per facilitar la mort digital dels seus usuaris. Fins i tot és una cosa que pot deixar-se solucionat en vida si entrem en l'apartat de configuració del nostre perfil, on podrem triar que desaparegui o nomenar un hereu digital que el gestioni. És el cas de Facebook o Google, que ofereix l'opció de decidir què passarà amb el teu compte si mors.

Com automatitzar el tancament del nostre perfil

A Facebook:

-Només cal prémer sobre el triangle que apareix a la part dreta del menú superior i triar primer 'Configuració general del compte' i després 'Administrar compte'. Aquí pots sol·licitar que el compte s'elimini quan moris. També tens la possibilitat d'indicar el nom de la persona que vols que es converteixi en el teu contacte de llegat, que serà l'encarregada d'administrar el teu perfil.

A Google:

-Acudir al nostre perfil de Google i triar 'Dades i Personalització' i després 'Administrador de comptes inactius'. Allà podem establir el temps que ha d'esperar per activar el protocol que seleccions, que podrà ser l'eliminació del teu compte de Google -el que afecta tots els seus productes, inclòs Gmail-, o compartir els teus arxius amb fins a deu persones, que rebran un correu oferint-los la opció de descarregar les dades que indiquis.

Però si el que volem és esborrar el rastre d'un ésser estimat que ja no està amb nosaltres hem de seguir els tràmits que cada xarxa social estableix. Si bé aquest procés pot resultar complex una vegada que la persona ha mort, es pot sol·licitar ajuda a empreses especialitzades que ofereixen els seus serveis per aconseguir esborrar aquesta empremta digital.



Com cancel·lar el compte d'una persona morta

A Facebook

-Omplir un formulari per informar de la mort d'un usuari.

-Enviar còpia escanejada o foto de l'acta de defunció, obituari o esquela del propietari del compte per certificar que ha mort.

-Demostrar que ets un familiar proper o el marmessor del propietari del compte. Per a això has d'adjuntar un poder notarial, el certificat de naixement, el testament o la declaració de béns per acreditar que pots representar al mort.

-Per convertir el compte en un perfil commemoratiu has d'enviar una sol·licitud adjuntant un document que mostri que ets un representant autoritzat. El perfil llavors incorporarà les paraules: 'En record de' abans del nom d'usuari.

A Twitter

-Notificar la seva mort a través d'un formulari.

-Enviar una còpia del DNI del sol·licitant i del certificat de defunció de l'usuari.

A Instagram

Qualsevol usuari pot informar de la mort d'un usuari.

-Els familiars directes del difunt poden demanar a més que s'elimini el compte, per al que han d'acreditar el parentiu amb el mort.

-També poden sol·licitar que es converteixi en un perfil commemoratiu. Per a això han d'omplir un formulari i enviar una necrològica o un altre document que certifiqui la defunció.

A YouTube

-Els familiars propers o representants del mort poden demanar el tancament del compte de YouTube, l'accés a alguna informació i fins i tot la petició de fons d'AdSense o Wallet procedents del compte d'un usuari mort. Per a això han d'omplir un formulari i incloure la documentació requerida.

-Perquè una altra persona pugui fer-se càrrec de la cadena del difunt, ha de demostrar que és copropietari del compte en el moment de la mort, però això només es pot fer si el canal està vinculat a un compte de marca i compta amb diferents administradors.