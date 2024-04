Vols canviar el color de la icona de WhatsApp?

La icona verda de WhatsApp és el que la distingeix d'altres aplicacions. La veritat és que cada marca o aplicació té el seu propi color i això fa que detectem molt ràpidament l'app a la qual volem accedir. Però, saps que pots canviar el color del logotip de WhatsApp? T'ho expliquem!

Aquesta icona verda ha esdevingut un símbol de connexió i comunicació per al 95% dels usuaris espanyols, que l'obren diàriament per mantenir-se en contacte amb amics, familiars i col·legues.

Però, què passaria si volguessis personalitzar encara més la teva experiència amb WhatsApp i, fins i tot, poguessis canviar el color de la seva icona? Encara que el verd és distintiu i reconeixible, alguns usuaris busquen maneres de fer que la seva aplicació de missatgeria preferida s'adapti més al seu estil personal. Com canviar el color de la icona de WhatsApp a beix?

Com podem canviar el color de la icona de WhatsApp

La bona notícia és que, si sou usuaris d'Android, podeu aconseguir aquesta personalització utilitzant aplicacions anomenades "launchers", com Nova Launcher, Action Launcher o Lawnchair Launcher. Aquestes aplicacions no només us permeten canviar el color de les icones, sinó que també ofereixen una àmplia gamma d'opcions de personalització per a la pantalla d'inici.

T'ho expliquem més detalladament:

Cerca Nova Launcher a Google Play i instal·la l'aplicació.

Busca a Google un logotip de WhatsApp de color beix, preferiblement amb fons blanc o transparent, i descarrega la imatge.

A la pantalla inicial, toca i mantén sobre la icona de WhatsApp per desplegar el menú d'opcions. Selecciona “editar” (la icona amb forma de llapis).

Selecciona “editar” (la icona amb forma de llapis). A la pantalla d'“editar accés directe”, selecciona el logotip de color beix descarregat o qualsevol altra imatge que desitgem.

No obstant això, si ets un lleial seguidor d'iPhone, les opcions de personalització són una mica més limitades. Però no et preocupis, hi ha solucions fins i tot per als usuaris d'iOS. Una aplicació anomenada X Icon Changer et permet modificar la imatge de la icona de WhatsApp i assignar-li un nou aspecte, inclòs el desitjat to beix. Amb X Icon Changer, pots buscar la imatge de la icona en el color desitjat o, fins i tot, editar tu mateix si tens habilitats d'edició d'imatges.

T'expliquem com canviar el color de la icona de WhatsApp / @freepik

En un món on els nostres telèfons intel·ligents són una extensió de la nostra identitat i expressió personal, tenir la capacitat de personalitzar, fins i tot, els detalls més petits, com ara el color d'una icona d'aplicació, ens permet destacar i reflectir la nostra individualitat a cada toc de pantalla. Així que endavant i fes que WhatsApp sigui encara més teu, canviant la seva icona al teu color preferit!