Tens intrusos en el teu wifi? Descobreix molt ràpid si te l’estan robant

Si el teu internet comença a funcionar més lentament que de costum sense motiu aparent pot ser que sí que n’hi hagi i t’estiguin robant el wifi. Tot i que aquesta no sigui l’única causa possible que les webs triguin a carregar-se, és millor saber-ho al més aviat possible pels problemes de seguretat que pot comportar.

El primer efecte que nota l’usuari a qui han piratejat el seu wifi és una reducció de l’amplada de banda si l’intrús fa un ús intensiu de la xarxa. Però hi ha riscos més grans, com que cometi il·legalitats utilitzant el teu internet –veient pornografia infantil, accedint a grups terroristes o insultant i vexant persones anònimes o famoses, per posar només tres exemples– que poden ficar-te en un embolic amb la policia.

Detecció

La manera més fàcil de saber qui està connectat a la nostra xarxa és mitjançant diferents programes, coneguts com a ‘sniffers’ o escàners de xarxa, instal·lats als nostres propis dispositius. Des del mòbil, la tauleta o l’ordinador amb què ens connectem habitualment a internet a casa, podem obtenir una llista de tots els aparells que estan utilitzant aquesta mateixa xarxa en aquell moment.

Una de les més recomanades pels usuaris és Fing, disponible tant per a Android com per a iPhone. Però hi ha moltes altres aplicacions per a tauletes o mòbils i per a ordinador, Who is on my Wifi o Wireless Network Watcher són dues de les més utilitzades.

Totes funcionen d’una manera similar: analitzant la xarxa wifi en qüestió per saber quants dispositius estan connectats alhora.

Llum parpellejant

Una manera de saber si hi ha algú utilitzant el nostre wifi és desconnectar tots els nostres dispositius i veure si la llum del router continua parpellejant. Si ho fa, està clar que algú utilitza la nostra xarxa.

També és possible saber si algú ha utilitzat el wifi en la nostra absència. Per a això, cal accedir a la web del ‘router’, cosa que es fa de la següent manera: