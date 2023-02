La Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica als massissos de les Gavarres i Rocacorba amb l'objectiu de reduir-hi la densitat de senglars en un 70%. Dels setze que hi ha actualment per quilòmetre quadrat es vol arribar a una mitjana d'entre quatre i cinc. Per aconseguir-ho, d'ençà que va començar la temporada de caça i fins a finals de maig es volen capturar més de 6.700 senglars en aquestes dues àrees boscoses, que comprenen més de 87.800 hectàrees. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas, diu que la prioritat és "reduir els danys" que provoca l'espècie en l'agricultura i ja avança que, si quan acaba la declaració no s'ha assolit el llindar de captures, el Departament actuarà "de manera subsidiària".