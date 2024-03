Junts ha tancat un acord de coalició amb set formacions per a les eleccions del 12-M amb l'objectiu de formar un "Govern fort" i que "no surti rendit de casa". "Un país no avança amb un Govern que surti rendit de casa, perquè no té idees ni projecte o per no incomodar més del compte el PSOE", ha assegurat el candidat de Junts, Carles Puigdemont, durant la seva intervenció a l'acte de signatura de l''Acord del Vernet'. Després de la negativa d'ERC, Junts concorrerà als comicis amb Joventut Republicana, Alternativa verda, Reagrupament, Acció per la república, Estat Català, Moviment d’Esquerres de Catalunya (Mescat) i Demòcrates. Les formacions s'han compromès a acompanyar Puigdemont en el seu camí "cap a la restitució plena".