Entre els molts equips d'emergència que van anar a donar suport al terratrèmol del Marroc hi havia un comboi de bombers de la Generalitat. En concret, hi va anar la unitat canina de Vic, de la que en formen part en Martí Boyero i en Llorenç Parera. Tots dos són bombers gironins i han participat en diversos operatius de recerca i en catàstrofes naturals. Al Marroc van arribar al cap de quatre dies del sisme i van anar a pobles propers a l'epicentre. Expliquen que la majoria de cases eren de fang, fet que complicava trobar persones vives. "Normalment la família es queda al costat de la casa si hi ha gent viva. Allà no hi eren", lamenten. Amb tot, destaquen la "capacitat d'autogestió de la gent dels pobles".