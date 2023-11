La Junta de Supervisors de San Francisco, l'equivalent a un ple municipal, ha aprovat unànimement una moció per homenatjar Maria Branyas, la persona més gran del món en vida. La catalana, que va néixer a la ciutat nord-americana el 4 de març del 1907 –fa 116 anys i 249 dies– és, segons la resolució, un exemple "de com viure amb integritat, amor, humanitat i esperança, en aquest moment crític de la història del planeta". La resolució, que s'ha aprovat la matinada d'aquest dimecres hora catalana, ha declarat el 7 de novembre del 2023 com el 'Dia Maria Branyas' tant a la ciutat com al comtat de San Francisco. El president de la Junta, el demòcrata Aaron Peskin, ha llegit part de la moció, on s'elogia formalment a la catalana.