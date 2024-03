El diàleg entre els germans Marx a 'Una nit a l'òpera' va perpetuar a l'imaginari col·lectiu la frase "la part contractant de la primera part". Però aquella "paròdia" del 1935 continua, en ple segle XXI, de rabiosa actualitat. La majoria dels textos legals utilitzen un llenguatge poc proper a la ciutadania i això, sovint, complica la comprensió. Per intentar revertir-ho, Carlota Albanell va crear fa un any i mig Pictolex, amb seu a Figueres. Es dedica a "traduir" documents legals per fer-los entenedors. De moment, treballa sobretot per a l'administració pública però està ideant una plataforma on els particulars podran penjar sentències, contractes o hipoteques. La iniciativa ha rebut diversos premis d'emprenedoria.