Gairebé 18.000 persones es presenten a les oposicions per a cobrir 9.344 places docents a Catalunya

Un total de 17.767 aspirants comencen aquest dissabte les proves del concurs oposició per cobrir 9.344 places vacants de docents del Departament d'Educació. Del total de places convocades, 6.947 estan destinades al professorat de secundària, 2.131 als de primària, 131 són per a professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional, 71 per a professors d'arts plàstiques i disseny, 55 més per a professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes i 9 per a mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, ha informat la conselleria.

Per especialitats, el màxim nombre de places (720) són per a professorat de matemàtiques, 705 per a educació primària, unes altres 627 per a anglès, 555 es destinen a l'especialitat de llengua catalana i literatura, 519 a orientació educativa i 509 a professors de tecnologia. Les especialitats convocades corresponen a les ofertes públiques aprovades pel Govern en funció de les necessitats del sistema educatiu, ha assenyalat Educació.

Els aspirants s'examinaran en 224 tribunals distribuïts per 136 seus repartides entre 68 municipis catalans.

Les proves

Aquest divendres, els aspirants han enviat la seva programació didàctica, en format PDF i per correu electrònic, al tribunal que els correspongui i també s'han dut a terme les proves de llengües per als aspirants que no hagin acreditat els nivells requerits. Aquest dissabte, els candidats lliuraran la programació didàctica en paper i seguidament se sotmetran a la primera de les proves, que consta d'una part pràctica i d'una altra que consisteix en el desenvolupament d'un tema.

Després s'examinaran de la segona prova, que és la presentació presencial de la programació didàctica i de la situació d'aprenentatge o unitat didàctica.

El proper mes de setembre, els nous funcionaris en pràctiques començaran a treballar als centres educatius de destinació i també seran nomenats funcionaris docents en pràctiques les persones que hagin superat els concursos extraordinaris d'estabilització.

Concurs ordinari

El que comença aquest dissabte és el primer concurs ordinari d'oposició després dels anteriors concursos extraordinaris de mèrits i d'oposicions 'light', amb menys càrrega memorística i menys proves, convocats per estabilitzar el professorat interí.

Segons la Conselleria d'Educació, en el proper mes de juny, una vegada finalitzat el procés d'oposició, el percentatge d'interinitat del professorat quedarà per sota del 8 %.