Un taller mecànic de Girona és un dels negocis que ha hagut d'aturar l'activitat durant set dies per covid-19. Autotaller Picart va haver d'abaixar persiana temporalment la setmana de reis. «Hem tingut pèrdues econòmiques per feina que no s'ha pogut fer i clients que no s'han pogut esperar», explica el gerent Miquel Picart. L'enquesta elaborada per Pimec revela que un 3,1% de les empreses catalanes ha hagut d'aturar totalment l'activitat per contagis de covid-19. Entre aquestes, hi ha Autotaller Picart, un taller mecànic de Girona. Es tracta d'un negoci familiar amb dos treballadors, que són matrimoni. El gerent de l'empresa, Miquel Picart, ha explicat a l'ACN que ell es va contagiar i per això van haver d'abaixar la persiana durant set dies: «Va ser la setmana de reis, que sempre està plena de feina perquè els clients aprofiten que fan vacances per deixar el cotxe».