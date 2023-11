La incompareixença de tres testimonis que havien de declarar aquest dimarts a l'Audiència de Girona contra l'acusat d'agredir sexualment una dona de 95 anys a Figueres la nit del 21 de gener del 2022 ha obligat a suspendre el judici. És el segon cop que no es pot fer i, com que els testimonis estaven citats, el tribunal de la secció tercera ha acordat imposar-los una multa de 200 euros a cadascun i deduir testimoni per un possible delicte d'obstrucció a la justícia. El processat, que està en presó preventiva, s'enfronta a una pena de 13 anys i 9 mesos de presó. La fiscalia sosté que, el dia dels fets, va entrar a casa de la víctima saltant per la terrassa i, un cop dins, la va violar. L'Audiència ha tornat a fixar el judici per al març.