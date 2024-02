L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha desallotjat setze persones que vivien en un bloc de pisos del municipi per una esquerda que hi havia a l'estructura de l'edifici. El consistori havia fet diversos requeriments al propietari de l’edifici perquè arreglés l’esquerda i ara s’ha decidit fer les obres però desallotjar els habitants de forma preventiva. Tècnics municipals asseguren que el risc més elevat és en la part de l’escala comunitària i confien que en una setmana es pugui resoldre el major perill. Mentrestant, el consistori ha ofert allotjament a les cinc famílies afectades i de moment hi ha onze persones que han decidit anar a una pensió que hi ha al poble. Les cinc restants han preferit anar en cases d'amics o familiars.