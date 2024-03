La sequera ha fet incrementar de manera important el nombre d'arbres morts als boscos gironins i, per tant, ha augmentat el risc d'incendi forestal. Aquesta situació ha fet que les empreses dedicades a la producció de biomassa a la demarcació hagin vist multiplicada la seva producció, arran de la demanda de propietaris forestals perquè es netegi el bosc. A tall d'exemple, l'empresa de serveis forestals de Cassà de la Selva (Gironès) Alameda Torrent ha vist créixer entre un 20% i un 25% el nombre de sol·licituds dels propietaris per no tenir aquests arbres morts, que "són un polvorí" en cas d’incendi forestal. Amb tot, la falta de calderes de biomassa fa que les empreses hagin d'exportar bona part de la biomassa que produeixen.