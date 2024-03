El Departament d’Acció Climàtica ha ampliat el període de caça del cabirol a les comarques gironines per tenir més control de la població i que no “sigui un problema com el senglar”. En concret, es podrà matar aquesta espècie fins el 31 de març, després que el Govern hagi detectat un increment important d’exemplars els darrers anys, especialment a les comarques de la Garrotxa i de l’Alt Empordà. A més, Acció Climàtica ha aprovat que es pugui caçar mascle i femella indistintament i en qualsevol de les modalitats que estan aprovades. La directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica a Girona, Elisabet Sánchez, explica que es volen “avançar” a la reproducció d’aquesta espècie i que acabi essent una plaga.