Aprendre a viure "modernament": visions d'una domesticitat sota control

Com han retratat la cultura de l'habitar els mitjans de difusió de gran abast, com les revistes, les guies, els catàlegs i la publicitat? En la conferència s'analitzaran les estratègies que els mitjans fan servir per filtrar en l'inconscient col·lectiu els ideals de la domesticitat moderna, des de la insistència per assimilar la noció de confort a un determinat estatus social fins a la flexibilitat espacial, la practicitat, la higiene, l'economia o la defensa acèrrima de la tecnologia i l'estandardització. És una història de seducció, de filtració ideològica activa, de convenciment i, sobretot, d'intensa tutela sobre el comportament i el gust de l'habitant-consumidor.

Carmen Rodríguez Pedret és historiadora de l'art, investigadora i professora de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, i, des del 1999, professora del màster Disseny i Producció d'Espais. La seva investigació se centra en l'arquitectura dels segles XIX-XX, la història dels espais expositius i l'estudi de la cultura urbana i domèstica als mitjans de difusió massiva.

Organitzat en col·laboració amb l'Institut d'Humanitats de Barcelona.

A càrrec de: Carmen Rodríguez Pedret