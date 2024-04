La recepta per fer un pastís de verdures boníssim

El pastís és una de les postres més sol·licitades i delicioses que existeixen. Sovint, pensem que aquestes postres només poden ser dolces, però no és així. Els pastissos també poden ser saludables i tenir altres ingredients. No has sentit a parlar del pastís de tonyina, del de formatge, del de carabassó, etc.? Avui et portem un pastís ben saludable per a l'hora de dinar a sopar. Si t'agraden les verdures i fer postres, aquesta és la teva recepta. Et deixem els passos a seguir per tal d'aconseguir un pastís de verdures boníssim.

Ingredients:

Per a la massa:

200 g de farina

100 g de mantega freda, tallada a trossos petits

freda, tallada a trossos petits 1 ou

1/2 culleradeta de sal

Aigua freda, si és necessari

Per al farcit :

1 carabassó mitjà, ratllat

mitjà, ratllat 1 pastanaga mitjana, ratllada

mitjana, ratllada 1 pebrot vermell, tallat a tires fines

vermell, tallat a tires fines 1 ceba mitjana, tallada a daus petits

mitjana, tallada a daus petits 150 g de formatge ratllat (opcional)

ratllat (opcional) 3 ous

200 ml de nata líquida

Sal i pebre al gust

al gust 1 culleradeta d'herbes seques (orenga, romaní, etc.)

Herbes seques per fer el pastís de verdures / @ valeria_aksakova

Preparació:

De la massa:

En un bol, barreja la farina amb la mantega. Afegeix l'ou i la sal. Mescla bé fins que la massa sigui homogènia.

Si és necessari, afegeix aigua freda de mica en mica fins que la massa agafi consistència. Forma una bola i deixa-la reposar al frigorífic durant 30 minuts.

Del farcit:

En una paella, salteja la ceba fins que estigui transparent. Afegeix el carabassó, la pastanaga i el pebrot. Cuina fins que les verdures estiguin tendres. Retira del foc i deixa refredar lleugerament.

En un bol, has de batre els ous i afegir la nata líquida. Barreja bé i afegeix el formatge ratllat, si s'utilitza. Condimenta amb sal, pebre i les herbes seques.

Incorpora les verdures saltades a la barreja d'ous i nata. Remena bé.

Muntatge del pastís:

Estira la massa amb un corró i cobreix un motlle per a pastís prèviament greixat. Aboca la barreja de verdures sobre la massa estirada.

Forneja a 180 °C durant uns 30-40 minuts o fins que la superfície estigui daurada i el farcit estigui ferm.

Deixa refredar el pastís abans de desemmotllar-lo.