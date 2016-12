Les reaccions al discurs de Puigdemont

Arrimadas veu Puigdemont "sense rumb ni projecte propi"

La cap de l'oposició i presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, veu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "sense rumb ni projecte propi" i considera que "viu en un 'déjà vu' polític en oferir únicament repetir el 9-N". Així ha valorat Arrimadas el missatge institucional de Cap d'Any que ha ofert Puigdemont, qui, segons ha dit, encapçala "un govern provisional que ha dimitit de les seves responsabilitats i que només es preocupa d'acontentar la CUP i Podem". A través de Twitter, Arrimadas també ha afegit que el discurs de Puigdemont és el que podria haver fet Artur Mas el 2013: "0 balanç de gestió, 0 propostes i anunci d'un nou 9-N".

Arrimadas ha recriminat a Puigdemont que no faci autocrítica ni balanç de la seva gestió. "Què podem esperar d'un president que en el seu discurs de final d'any no pot explicar cap mesura duta a terme pel seu Govern?", s'ha preguntat. La cap de l'oposició i presidenta del grup parlamentari de Ciutadans ha afirmat que "si Catalunya segueix endavant és perquè hi ha molts catalans que lluiten per fer realitat els seus projectes, per fer créixer les seves empreses i per tirar endavant les seves famílies".

Així mateix, Arrimadas ha criticat que el president "jugui al gat i la rata" i ha assenyalat que "no té credibilitat en apel·lar al diàleg" amb el govern espanyol perquè la seva intenció és "deixar buida la cadira de Catalunya" en la taula de presidents autonòmics que se celebrarà al gener, on es debatrà, segons ha apuntat Arrimadas, sobre un millor sistema de finançament per a les comunitats autònomes.

"Catalunya es mereix un Govern que doni confiança, solucioni problemes diaris dels catalans i encapçali un projecte il·lusionant que generi amplis consensos", li ha retret Arrimadas, que ha defensat que Ciutadans "és l'única força que tendeix ponts, dialoga i que té propostes assenyades".

La líder de la formació taronja també ha fet un balanç del 2016 i l'ha qualificat com un "any perdut" perquè Catalunya, ha dit, "segueix sense pressupostos autonòmics" i té un Govern que "intenta traslladar als catalans al 2013, tornant a parlar del 9-N i no de llistes d'espera o dels problemes que tenen moltes famílies per arribar a final de mes".

CSQP insta Puigdemont a treballar per un referèndum reconegut internacionalment

El diputat de CSQP Joan Giner ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a treballar per un referèndum reconegut internacionalment, que interpel·li la ciutadania i amb efectes jurídics. Si el Govern avança en aquesta línia, "ens tindrà a la taula treballant al seu costat", ha promès després que Puigdemont s'hagi compromès a aplicar el resultat del referèndum "sense dilacions ni excuses". Giner ha criticat, però, que Puigdemont es vanti de centrar-se en les persones mentre que els pressupostos no recullen la renda garantida de ciutadania ni una fiscalitat justa.

El diputat ha celebrat que el 2017 comenci amb un acord pel referèndum que "mai s'hauria d'haver abandonat". "Hem escoltat moltes vegades dir al president i els membres del Govern que el referèndum era una pantalla passada. Valorem com una bona notícia que recapacitin i avalin la proposta que molts portem molt temps defensant", ha assenyalat.

Ara bé, Giner ha demanat distingir "què és un referèndum de veritat i que no ho és". En aquesta línia, ha remarcat que l'aposta de CSQP passa per una consulta amb reconeixement internacional i efectes jurídics i que interpel·li la majoria de catalans.

A més, ha recordat que és al Govern a qui li pertoca posar una proposta concreta sobre la taula. "No veiem cap altra via, no se'ns acut cap solució que no impliqui un cert acord amb l'Estat. Cal que el referèndum tingui reconeixement internacional i efectes jurídics. Amb aquests condicionants posem-nos a treballar al 2017", ha insistit malgrat la negativa de Mariano Rajoy a autoritzar-lo.

D'altra banda, el diputat de la confluència d'esquerres ha considerat que el discurs de Puigdemont, que ha assegurat que la seva acció de govern se centra en les persones, no es correspon amb el projecte pressupostari presentat al Parlament. "Són uns comptes molt similars als de CiU, caldrà que canviïn molt per fer realitat el discurs del president", ha assegurat tot constatant que no recullen una reforma fiscal progressiva ni la renda garantida de ciutadania.

El PSC acusa Puigdemont d'"amagar" les urgències socials

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha criticat durament el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en considerar que només s'adreça a una part dels catalans, i no a aquells que pateixen els efectes de la crisi econòmica. Granados ha acusat Puigdemont d'"amagar" les necessitats socials del país darrere el "processisme". "Està obsessionat amb un full de ruta que no porta enlloc", ha exemplificat. En aquesta línia, Granados ha censurat que el Govern segueixi "entestat en la unilateralitat i el rupturisme" i que, per la seva part, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es negui al diàleg i la reforma constitucional.

"Veiem al president Puigdemont dient 'referèndum sí o sí' i parlant d'unilateralitat, i a Rajoy dient 'no i no' tot negant-se al diàleg", ha expressat Granados, que ha insistit que la solució als problemes de l'encaix de Catalunya amb Espanya passen pel pacte. "Esperem que el 2017 sigui el moment d'obrir una taula de negociació i d'abordar la reforma constitucional", ha afirmat.

El president del govern espanyol va reiterar divendres, després de presidir l'últim Consell de Ministres de l'any, que no autoritzarà la convocatòria d'un referèndum perquè suposaria "liquidar la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols". A més, va descartar que una reforma de la Constitució resolgui el conflicte polític català. "Ofereixo una cosa molt més raonable: parlar i dialogar i no donar més passos en la direcció contrària al que marca el sentit comú", va dir.

En referència al discurs de Puigdemont, la portaveu parlamentària socialista ha lamentat que el president de la Generalitat "només s'adreci al seu soci de Govern" i obviï la resta de l'arc parlamentari i "el conjunt de Catalunya". "Marquen la data pel referèndum, parlen d'una llei que amaguen i no volen negociar. No veiem la via del diàleg a què apel·len", s'ha queixat.

Granados ha qualificat el balanç d'any de Puigdemont de "successió de titulars" que no es corresponen amb la realitat. Sobretot, en matèria social. "Parla de cohesió social però no l'exerceix. Encara tenim pendent la renda garantida de ciutadania", ha reblat.