Desmantellen un cultiu amb 553 plantes de marihuana en dues cases de Maçanet de la Selva

La Policia Nacional conjuntament amb la Policia Local de Maçanet de la Selva i Vigilància Duanera han desmantellat en dues cases a Maçanet una plantació interior de marihuana amb 553 plantes si 869 grans de cabdells preparats per ser venuts. La llum estava punxada i es calcula que el cost econòmic del frau ascendeix a 79.230,68 euros. Els veïns patien talls de llum. S'han detingut dues persones, un dels quals va ser posat en llibertat a l'espera de la citació judicial i l'altre va quedar en llibertat amb càrrecs. Una quarantena d'agents van participar en l'operatiu simultani a les dues cases, de grans dimensions, i on l'organització comptava amb seguretat per no ser descoberts.

La col·laboració ciutadana va permetre iniciar la investigació sobre les dues plantacions. Els responsables llogaven habitatges unifamiliars en urbanitzacions aïllades. Segons la policia, les adaptaven prèviament per al cultiu de marihuana utilitzant alta tecnologia i complexos sistemes d'enginyeria elèctrica. L'elevada sobrecàrrega a la xarxa elèctrica consideren que suposava un alt risc d'incendi que podia haver afectat les cases properes o la massa forestal.

Això els permetia que no es detectés amb facilitat el frau elèctric. Aïllants tèrmics, extractors, focus, transformadors i aires condicionats també eren instal·lats per al cultiu interior.

A banda d'això, segons la investigació policial, l'organització criminal utilitzava moltes mesures de seguretat per evitar ser descoberts. Llogaven les dues cases per evitar ser detectats.

Una vegada comprovada l'activitat es va elaborar un atestat que es va remetre als Jutjats de Santa Coloma de Farners.

Ampli dispositiu policial

Un dispositiu amb una quarantena d'agents de la Policia Nacional, Vigilància Duanera i Policia Local van entrar i registrar simultàniament les dues cases i per reforçar la seguretat, per les grans dimensions de les cases, l'entrada es va realitzar en primera instància per 25 agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de Barcelona.

Es va confiscar la droga, el material divers per al seu cultiu i mil euros en efectiu i es va detenir dues persones acusades d'un delicte contra la salut públic i pel frau elèctric. Es van desmantellar els cultius i es va restablir la normalitat a la xarxa elèctrica que estava afectada per talls de llum.