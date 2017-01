El bisbe de Vic afirma que l'avortament es pot considerar un «genocidi»

n El bisbe de Vic, Romà Casanova, va afirmar ahir que l'avortament és «un genocidi», i va advertir que la societat «plorarà pels fills que s'han matat». També va criticar els pares que posposen el bateig dels seus fills per a quan siguin grans. En la seva glossa setmanal amb el títol d'«El baptisme dels nens», Casanova recorda que les festes nadalenques d'aquests dies «tenen un to molt familiar» en les quals «els nens són els grans protagonistes». El bisbe adverteix que «en temps a venir la nostra societat plorarà pels fills que no hi són; els fills que no hem volgut i, encara més, els fills que hem matat amb el «genocidi» de l'avortament». Casanova defensa que els nens han de ser batejats de seguida «per a la seva salvació».