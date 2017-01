Ciutadans insta la Generalitat a crear un programa per la inserció laboral dels sense sostre

n El grup de Ciutadans ha presentat al Parlament una proposta de resolució en la qual proposa la creació «d'un servei d'acompanyament i assessorament individualitzat» per a les persones sense llar a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). La diputada «taronja» Laura Vílchez proposa que aquest servei tingui en compte els diversos perfils i situacions personals de cada persona. «És de justícia que la Generalitat elabori un programa específic per la inserció laboral de persones sense sostre a través del SOC», assenyala.

Vílchez destaca que a Catalunya hi ha 11.500 persones sense sostre i considera «urgent» que l'administració estigui al costat d'aquests ciutadans per «ajudar-lo a aconseguir un futur millor». Per això, des de Ciutadans proposen «un servei d'acompanyament i assessorament individualitzat» per garantir una inserció real i aposten per «promocionar entre empreses públiques i privades les tasques que aquestes persones poden desenvolupar».

A més, el partit d'Albert Rivera també considera que la Generalitat hauria de garantir-los «una solució a llarg termini, ajudant-los a veure tot allò que són capaços de fer per intentar proporcionar-los una sortida».