Arrimadas està «convençuda» que hi haurà eleccions encara que s'aprovin els pressupostos

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat que a Ciutadans "estan convençuts" que hi haurà un avançament electoral encara que s'acabin aprovant els pressupostos. Arrimadas ha afirmat que el Govern "no podrà allargar molt més" la legislatura perquè l'única oferta política que té és "fer un 9-N al setembre" i això, diu, "no servirà de res". La líder de Ciutadans ha avançat que no votaran uns comptes que "el Govern ha deixat en mans d'una assemblea de la CUP" i assegura que des de Ciutadans estan "preparats" per un avançament electoral. Arrimadas, que ha avançat que es presentarà a les primàries del partit si hi ha noves eleccions, ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'oblidi de la consulta perquè "no pot ser" que des del 2010 continuï el debat sobre la independència.