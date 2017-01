Alfred Bosch denuncia que han intentat ocupar el seu pis mentre ell dormia, a Ciutat Vella

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha denunciat que van intentar ocupar el seu pis mentre ell dormia la nit del dilluns al dimarts.

Segons ell mateix ha relatat a La Vanguardia, a mitja nit va sentir sorolls a la porta i va poder veure des d'una finestra que comunica amb el replà que un home estava forçant el seu pany. Li va preguntar què feia i aquest li va preguntar si el pis estava ocupat, si hi vivia gent. Quan Bosch va advertir-lo que trucaria a la policia, l'home va marxar.

La Guàrdia Urbana va arribar de seguida i li va explicar, continua el republicà, que per Ciutat Vella s'ha estès l'ocupació d'habitatges per després rellogar-los de manera il·legal als que no poden accedir al mercat.