Les farmàcies gironines ja poden vendre el nou fàrmac contra l’obesitat

Wegovy, el nou fàrmac per al tractament de l’obesitat aprovat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ja es pot comercialitzar a les farmàcies gironines des d’aquest mes de maig.

Aquest medicament pot ajudar a reduir el desproveïment que els darrers mesos hi ha hagut de l’Ozempic, un fàrmac finançat pel sistema públic per a les persones amb diabetis, a qui no es poden controlar els nivells de sucre i amb un índex de massa corporal per sobre de 30. El motiu que ha accentuat el desabastiment és que Ozempic també s’ha receptat de forma privada per altres finalitats, com és el cas de perdre pes.

La gran demanda del fàrmac a nivell global i el context polític i econòmic internacional van provocar problemes de subministrament durant uns mesos i, davant d’aquesta situació, l’Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS) va haver d’emetre a l’octubre una sèrie de recomanacions, entre les quals prioritzar l’ús d’Ozempic «d’acord amb les condicions autoritzades» de control glucèmic de pacients amb diabetis tipus 2.

En el cas de Wegovy, tot i que està format pels mateixos components, les indicacions són diferents. Es proposa com a complement a una dieta baixa en calories i un augment de l’activitat física per al control de pes en adults quan el seu índex de massa corporal és igual o major a 30. També va per recepta però, de moment, no està cobert pel finançament públic en cap cas.

Pel que fa als problemes de subministrament a les farmàcies, encara persisteixen en diversos medicaments, com és el cas de l’Ozempic, i altres productes, com ara les bosses d’orina; tot i que hi ha hagut una millora, segons afirma la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre.