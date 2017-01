Un assaltant entra de matinada a la planta del conseller de Justícia i força alguns despatxos

Un encaputxat va assaltar dissabte passat a la matinada la seu del Departament de Justícia de la Generalitat i va forçar diverses oficines que estaven tancades amb clau a la mateixa planta on té el seu despatx el conseller de Justícia, Carles Mundó, encara que sense endur-se els diners en efectiu que hi havia en una d'elles.

Segons van informar fonts pròximes al cas, els Mossos d'Esquadra estan investigant les circumstàncies de l'assalt a la conselleria de Justícia, on un intrús encaputxat va entrar suposadament després de trencar el vidre d'una de les finestres de la setena planta.

L'assaltant va accedir a la seu del Departament des del terrat de l'edifici contigu i va entrar a la planta setena de la Conselleria de Justícia despenjant-se per una canonada, des de la qual va trencar el vidre d'una finestra per accedir a l'edifici. Els responsables del Departament van comprovar ahir que l'intrús va forçar diversos despatxos que estaven tancats amb clau i va regirar els calaixos de les oficines, encara que sense endur-se els diners que guardava un d'ells, una suma en metàl·lic per a l'ús del personal d'aquesta àrea de la conselleria. L'intrús també va rastrejar el despatx del mateix conseller, que no estava tancat amb clau, i tampoc no es va trobar a faltar cap objecte.

Els Mossos van rastrejar l'edifici, situat al carrer Casp de Barcelona, per comprovar si l'intrús va instal·lar micròfons a la seu de la conselleria o al despatx del conseller, però fins al moment la recerca ha resultat infructuosa. El mateix Mundó va confirmar que els Mossos «no han trobat res d'estrany» en els despatxos afectats.