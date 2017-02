Indignació al Govern per un cartell d'Endavant amb una bufetada a Comín

Endavant, organització vinculada a la CUP, va convocar per aquesta setmana una protesta de treballadors de l'hospital del Parc Taulí a Sabadell amb dos cartells on es veu una infermera donant una bufetada al conseller Comín. La imatge va indignar el Govern i tant el president, Carles Puigdemont, com la vicepresidenta, Neus Munté, van mostrar el seu rebuig a les imatges. «Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar», va assegurar el president a Twitter.

Comín va considerar que el cartell «banalitza la violència», cosa que en democràcia «és una línia vermella que no s'ha de traspassar» i va reclamar a l'organització que faci «autocrítica» i una «reflexió» sobre la manera de defensar les idees en democràcia i va instar l'entitat a retirar el cartell.

La portaveu d'Endavant, Isabel Vallet, va assegurar que no retiraran el polèmic cartell i en declaracions a Rac1 va acusar l'executiu català de «banalitzar la violència» per reaccionar ara pel cartell i no haver-ho fet davant el «col·lapse» d'urgències i la situació personal «molt denigrant» dels pacients. JxSí, C's, PSC i PP van condemnar el cartell i el Col·legi d'Infermeres i treballadores del Parc Taulí el van rebutjar.