Bons de Renfe: com sol·licitar-los per a viatjar gratis de l'1 de maig al 31 d'agost

Renfe ja ha posat a la venda els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja distància per a viatjar el quadrimestre vinent, entre l'1 de maig i el 31 d'agost.

Per a adquirir l'abonament, encara que és gratuït, és necessari dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros per a cada servei de Mitja distància convencional, que serà retornada en finalitzar el període si el viatger ha fet almenys 16 desplaçaments en els quatre mesos.

Segons informava la companyia pública dilluns passat en un comunicat, per a agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, l'adquisició és possible a través de l'app de Rodalies Renfe, i en el cas dels abonaments de Mitja distància a través de la web renfe.com i en els canals de venda habituals (estacions, màquines autovenda, etcètera).

Registre previ

Per a això, el client ha d'estar registrat prèviament. Per als serveis ferroviaris Avant es manté el descompte del 50% en els abonaments. Aquest mateix descompte s'aplica a altres trajectes d'alta velocitat que han estat declarats Obligació de Servei Públic (OSP), que funcionen amb les mateixes condicions que un Abonament Avant.

Menors d'edat

Per als nens menors de 14 anys sense DNI, s'ha creat, a més, un abonament recurrent per a serveis de Mitja distància, que podrà ser adquirit a renfe.com o per l'app de Renfe. El pare, la mare o el tutor podran adquirir, per mitjà del seu NIF, NIE o passaport, un màxim de quatre abonaments de nen per a un origen i destinació, durant el període de validesa.