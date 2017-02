Ortega al·lega que la consulta va quedar en mans dels voluntaris

L'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega va al·legar ahir que els «més de 40.000 voluntaris» van ser l'«ànima» de la consulta sobiranista del 9-N del 2014 i van ser ells els que «van fer possible» el procés participatiu, i no la Generalitat, que l'havia deixat «a les seves mans» des de dies abans.

Ortega, en el judici per la consulta sobre la independència del 9-N, es va limitar a respondre a les preguntes del seu advocat, Rafael Entrena. «El cos de voluntaris va ser l'ànima del procés participatiu, va ser qui ho va fer possible, perquè va ser qui ho va executar», va dir Ortega, que va recalcar que «escoltar el poble, la gent», no pot ser «mai un acte delictiu i encara menys un acte criminal».

El 9-N, descrit per l'exvicepresidenta com un «acte de democràcia», va tenir lloc doncs «gràcies a tota aquesta gent que d'una manera altruista va participar en aquest procés participatiu i democràtic». Després que el Tribunal Constitucional (TC) frenés la consulta inicialment prevista pel Govern, Ortega va rebre l'encàrrec del llavors president de la Generalitat, Artur Mas, de dissenyar un procés participatiu amb una fonamentació jurídica «diferent», que «permetés als ciutadans expressar-se dins del marc legal».

Cap al 4 de novembre del 2014, «tota la feina» del seu departament ja «estava acabada», va assegurar Ortega, que va recalcar que en aquells dies no va rebre cap requeriment directe del TC i va advertir que el Govern no tenia clar «quin era l'abast ni els efectes» de la providència del Constitucional que tombava el 9-N.

En qualsevol cas, va insistir que l'«execució» del procés participatiu «estava en mans dels voluntaris», que ja havien estat «instruïts i formats», mentre que el material utilitzat per a la consulta -ja fossin urnes, paperetes o ordinadors- estava ja «elaborat i lliurat».

Van ser els voluntaris, va relatar, els que van obrir els locals de votació, van gestionar els ordinadors en els que s'inscrivien els participants, van organitzar les cues davant de les urnes i posteriorment van comptabilitzar els vots, per la qual cosa «no hi va haver cap funcionari» designat per prendre part en l'organització.

Sobre la pàgina web que la Generalitat havia posat en marxa per coordinar als voluntaris per a la consulta del 9-N, Ortega va assegurar que després de l'advertència del TC es va decidir «no actualitzar-la» amb informació o instruccions noves.

L'exvicepresidenta del Govern també va recordar que «tant el 8 com el 9 de novembre els serveis informàtics de la Generalitat van patir un ciberatac sense precedents que va posar en perill serveis bàsics de la Generalitat» i «va col·lapsar serveis de farmàcia i hospitals».