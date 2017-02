Empresaris al·leguen davant del jutge que les donacions a fundacions de CDC eren legals

Dos empresaris d'una constructora que van declarar ahir davant del jutge que investiga el cas del 3% van negar haver pagat comissions a CDC a canvi de l'adjudicació d'obra pública i van al·legar que les donacions que van fer a fundacions del partit eren legals i declarades. Segons van informar fonts judicials, davant el titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell van comparèixer ahir l'exdirector general d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rossell, que es va negar a declarar, així com cinc empresaris, dels que tres sí que han donat explicacions.

En concret, segons les fonts, el president d'Oproler, Sergio Lerma, va assegurar davant del jutge que els únics pagaments a l'entorn de CDC els va efectuar el 2010, quan va fer un donatiu de 3.500 euros a la fundació Catdem i un altre de 13.500 a Fòrum Barcelona, si bé va al·legar que en els dos casos es tractava d'aportacions legals i declarades.

En la mateixa línia, segons les fonts, el delegat a Catalunya de la constructora Oproler i exalcalde d'Anglès, Josep Manuel Bassols, va negar davant el magistrat haver pagat comissions a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obra pública per part d'administracions dirigides per aquesta formació.

Es dóna el cas que Bassols, que ja va ser detingut el 2015 en una fase anterior del cas del 3 %, va demanar comparèixer a iniciativa pròpia davant el magistrat fa uns tres mesos, si bé no va rebre resposta, fins que finalment el van citar per avui, després de ser detingut de nou el passat 2 de febrer.

En l'operació de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia Anticorrupció en què el 2 de febrer es va detenir 18 suposats membres de la trama, els investigadors van intervenir un correu electrònic dirigit suposadament a Bassols en el que una treballadora d'Oproler l'indica: «Josep, aquesta obra em comenta en Sergio que te l'enviï i que parlis amb el Sr. Andreu». Segons els investigadors, el «Sergio» que apareix al correu és Sergio Lerma, mentre que el «sr. Andreu» seria el tresorer de CDC Andreu Viloca, que dimecres es va negar a declarar davant del jutge i que, segons la Fiscalia, portava un control exhaustiu de les licitacions i adjudicacions d'obra pública i de concursos oferts per diferents administracions en poder de Convergència i jugava un paper clau en el control del suposat pagament de comissions al partit.

En els interrogatoris, també va declarar ahir l'empresari Félix Pasquina, a qui el fiscal Anticorrupció José Grinda li va preguntar per obres públiques adjudicades a la seva empresa, com les de l'institut Lluís de Peguera a Manresa. En canvi, davant del jutge es van acollir al seu dret a no declarar, a més de Rossell, els empresaris Francesc Xavier Teuler, exconseller delegat de Copisa, i Juan Luis Romero, directiu de Rogasa, que en aquest cas no va ser detingut al febrer sinó en les fases prèvies de la investigació sobre el 3 %.

Segons les fonts, la Fiscalia Anticorrupció no va demanar cap mesura cautelar contra els investigats que van comparèixer ahir, si bé tots ells, menys Pasquina, tenen ja el passaport retirat i la prohibició d'abandonar el país, a causa de mesures cautelars adoptades pel magistrat en diligències anteriors del cas del 3 %.

El jutge encara ha de decidir si cita a altres detinguts en l'operació del 2 de febrer, entre ells l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU), el responsable dels serveis jurídics de CDC, Francesc Sánchez, i el president del port de Barcelona, Sixte Cambra.