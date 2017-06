El Parlament aprova una llei per regular les associacions de cànnabis

El Parlament va aprovar la llei d'associacions de consumidors de cànnabis gràcies als 118 vots a favor dels grups de JxSí, Cs, PSC, CSQP i la CUP. La proposició de llei -fruit d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va començar a tramitar-se la legislatura anterior i que va obtenir més de 50.000 signatures- regula que les entitats consumidores han de ser sense ànim de lucre, que s'autoabastin i distribueixin el cànnabis entre els seus membres -tots majors d'edat- i que en fomentin el consum en l'àmbit privat, sigui amb finalitat lúdica o terapèutica. La llei, que es va aprovar en la sessió plenària d'ahir a la tarda, afegeix que hi ha d'haver col·laboració entre organismes i entitats de salut pública i serveis especialitzats de les associacions. El PPC hi han votat en contra, i el diputat no adscrit, Germà Gordó, s'hi va abstingut.

Durant el debat parlamentari, el representant dels promotors de la ILP, David Pere Martínez, va constatar que el consum del cànnabis és «innegable», i va celebrar que la cambra parlamentària aprovi una llei que permet regular «aquesta realitat». «Avui és dia de celebració, es restitueixen certs greuges, i continuarem treballant perquè les polítiques de drogues fonamentin els drets de les persones individuals», va concloure Martínez. Al seu torn, la relatora de la proposició de llei, Alba Vergés (Junts pel Sí), es va mostrar «orgullosa» del resultat de la normativa que, segons va assegurar, compleix amb «l'ambició i la seriositat que demana la societat».

Per part de C's, Noemí de la Calle va afirmar que amb aquesta llei es «perd una oportunitat» perquè les associacions del cànnabis puguin «avançar en seguretat jurídica», i el diputat del PPC Alberto Villagrasa va deixar anar que totes les drogues «perjudiquen» les persones i el seu entorn. «Des de l'administració no es pot potenciar el consum de qualsevol droga, en tot cas el contrari», va afegir.

D'altra banda, el dirigent del PSC Raúl Moreno ha justificat el vot favorable dels socialistes com una mostra de «coherència» amb la resolució de la Joventut Socialista de Catalunya, les joventuts de la formació, aprovada al congrés del partit. El portaveu adjunt de CSQP, Albano Dante Fachin, va argumentar que a la llei del consum cannàbic s'hi parla de «llibertat i drets fonamentals». El representant de la CUP, Sergi Saladié, ha destacat que el «prohibicionisme» no ha funcionat.