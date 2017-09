Rajoy adverteix el Govern: "El que no és legal, no és democràtic"

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha advertit aquest dijous el govern de Carles Puigdemont de la "força de la democràcia espanyola" i ha promès que farà "tot el necessari sense renunciar a res" per impedir el referèndum de l´1-O. A la roda de premsa on ha anunciat els nous recursos contra la Llei del referèndum i el decret de convocatòria, ha reclamat al Govern català que "no segueixi avançant" cap al referèndum i "abandoni l´escalada d´autoritarisme" perquè l´Estat de dret, ha dit, "no es plegarà a les seves il·legalitats".

També ha recordat als ciutadans espanyols que no s´han de "·desvincular" del que està passant a Catalunya, malgrat que poden "mantenir la confiança en les seves institucions" perquè "la democràcia respondrà" amb "fermesa, serenitat i dignitat". "El nostre Estat de dret pot semblar lent i a vegades tímid i desconcertat per la seva pluralitat", ha dit, "però tenim fortalesa interior".