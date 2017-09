El Govern dona als alcaldes 48 hores per confirmar els locals

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras, van comunicar per carta als alcaldes catalans que el Govern preveu utilitzar els col·legis electorals habituals en tot procés electoral, per al referèndum convocat per a l'1 d'octubre i els donava 48 hores per confirmar la disponibilitat dels locals.

«Ens dirigim a vostè amb l'objectiu de comunicar-li que aquesta administració electoral del govern de la Generalitat de Catalunya comptarà amb els locals que s'utilitzen habitualment al seu municipi com centres de votació i que van ser utilitzats a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 27 de setembre del 2015», assenyala el president en la carta enviada dimecres a la nit després de la firma del decret de convocatòria. Conclou subratllant que «la confirmació o la comunicació de les variacions que pugui haver en relació amb la disponibilitat dels locals indicats ha de produir-se en el termini de 48 hores» per correu electrònic.

Durant la jornada d'ahir uns 560 alcaldes havien signat el decret. Així ho va avançar el mateix Puigdemont en una entrevista a TV3. El president va avançar també que el referèndum ja té 16.000 col·laboradors (precisament ahir es va obrir la web oficial de l'1-O). «Que mirin el mapa, no és cap miratge. No es pot dir a aquesta gent que són antidemòcrates ni que participen en un cop d'estat», va dir. Alguns ajuntaments ja havien convocat ahir plens extraordinaris per ratificar els decrets, com Celrà o Verges. Entre els municipis gironins que van signar hi havia el de Girona, Olot, Besalú, Ripoll, la Jonquera, el Port de la Selva, Sarrià, Llançà, Santa Coloma de Farners, la Bisbal, Roses, Cassà, Palafrugell, Arbúcies, Celrà, Verges, Vilanant, Begur, Albanyà, Cornellà del Terri, Llagostera Sant Martí de Llémena, entre d'altres.

Entre els grans ajuntaments, el de Barcelona, va demanar al secretari municipal que comprovi la disponibilitat del dispositiu electoral habitual. L'alcaldessa però va assegurar que tenen «plena disposició a facilitar la participació a tota mobilització democràtica».

Mentrestant, el govern espanyol va reaccionar enviant una carta als secretaris i interventors dels ajuntaments en què demanava que no cedeixin els locals pel referèndum perquè vulnerarien la legalitat.