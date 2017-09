Tajani: «Qualsevol acció contra la Constitució és contra el marc legal de la UE»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ahir va afirmar en resposta a la carta de l'eurodiputada liberal Beatriz Becerra que el procés català és una qüestió que «afecta l'ordre constitucional d'un estat membre» i que, per tant, és «una qüestió interna». Tot i així, el president del Parlament Europeu (PE), que forma part del Partit Popular Europeu, va avisar que «qualsevol acció contra la Constitució d'un estat membre és una acció contra el marc legal de la Unió Europea». Al seu torn, la Comissió Europa (CE) va evitar ahir novament pronunciar-se després de la convocatòria del referèndum il·legal per part de la Generalitat de Catalunya, insistint en la postura que sempre ha mantingut, que consisteix a considerar aquesta qüestió com un assumpte d'ordre intern espanyol.

Seguint aquesta direcció, Tajani va recordar que la Comissió Europea ja ha afirmat en reiterades ocasions que «si una part del territori d'un estat membre deixa de formar part d'aquest estat i esdevé un estat independent, els tractats deixaran d'aplicar-se en aquest nou estat independent». El passat mes de juliol, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, també va evitar pronunciar-se sobre la independència de Catalunya, tanmateix es va mantenir més obert que Tajani afirmant que «qualsevol estat europeu que respecti els principis del Tractat de la UE, podrà sol·licitar l'ingrés com estat membre». Així doncs, Juncker no tanca la possibilitat de noves adhesions. En un comunicat, Becerra va celebrar ahir les paraules de Tajani, que, segons el seu parer, «és el més lluny, fins avui, que ha anat un càrrec de la UE en relació amb l'intent de secessió a Catalunya», que, segons l'eurodiputada, «és un intent de cop d'Estat». Becerra resta a l'espera de rebre la resposta del president del Consell Europeu, Donald Tusk.