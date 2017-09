Cs a Girona demana al PSC que marxi del Govern i el PP a l'alcaldessa que rectifiqui

La portaveu del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, va demanar ahir als regidors del PSC que abandonin l'equip de govern i els va demanar coherència amb «el que està fent el seu partit». Pujol va comprèixer ahir en roda de premsa després que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, signés el decret contestant a la carta enviada per la Generalitat on demanava saber els espais que se cedirien per a la celebració de la consulta.

«Veiem que alcaldes com el de Lleida o el de Gimenells ja han anunciat que no cediran espais públics per al referèndum il·legal», va argumentar Pujola apel·lant directament a la portaveu socialista, Sílvia Paneque, "«que no posi en perill als funcionaris, que sigui responsable i que el PSC no sigui el col·laborador necessari de Convergència i Va unir segrestant la democràcia».

En paral·lel, la portaveu de Cs va presentar ahir mateix un recurs per deixar sense efecte el decret d'alcaldia signat per l'alcaldessa. El text al·lega que l'acte administratiu és conseqüència de diverses accions polítiques «il·legals i suspeses» per part del TC i, per tant, «sense vigència ni marc jurídic legal». Pujola va relatar que tenen «el compromís de vetllar per un ajuntament que compleixi les lleis» i vaa destacat que les corporacions locals «no seran còmplices d'un cop a la democràcia».

També la portaveu del grup del PP, Concepció Veray, havia comparegut una hora abans per exigir a l'alcaldessa que «rectifiqui i no situï Girona al marge de la democràcia donant suport a un referèndum il·legal que sap que no es farà». «La Llei del Referèndum i la convocatòria del mateix ja han estat suspeses» pel Constitucional, va recordar. Veray va reclamar que «no siguin còmplices de les il·legalitats que cometi el Govern».

A més, la portaveu del PP va aprofitar per denunciat «la crida a la desobediència» que va fer, segons ella, l'alaldessa en el seu vídeo institucional penjat a les xarxes socials «en nom de tota la ciuta». «Això és irresponsable, lamentable i del tot injustificable, i més quan l'alcaldessa mai ha fet una crida a la participació en unes eleccions democràtiques», va dir afegint que «la crida a la participació l'hauria de fer en les eleccions que es convoquen de manera legal i que donen garanties».

Finalment, Veray va destacar que «Girona és una ciutat plural i diversa, i l'alcaldessa ha de ser-ho de tots, no només d'una part».

En una direcció totalment oposada, la CUP-Crida per Girona va manifestar el seu suport al govern gironí en l'organització del referèndum i es va posar a la seva disposició per col·laborar en allò que calgui, van informar en un comunicat. A més, van fer una crida a la participació de la ciutadania.