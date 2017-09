Més agents al carrer i blocs de formigó, mesures dels municipis turístics per protegir-se d'atemptats

Més presència policial als carrers o protegir accessos a zones concorregudes amb elements com tanques de formigó o jardineres. Són algunes de les mesures que han posat en marxa municipis turístics de Catalunya per protegir-se d'eventuals atemptats. Alguns d'ells ja van prendre mesures de seguretat arran d'atemptats com el de Niça, però altres les han reforçat després de l'atac a les Rambles de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils d'aquest agost. Mentre algunes localitats només preveuen accions en esdeveniments puntuals, altres ja obren el debat de quins canvis caldrà plantejar en l'urbanisme del nou espai públic de les ciutats per incorporar aquests elements.



Platja d'Aro debat com reduir l'impacte visual

A dos grans municipis turístics de la Costa Brava, Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) i Lloret de Mar (Selva), les alarmes ja van saltar després de l'atemptat de Niça, quan vau veure el risc potencial que podien tenir. A Platja d'Aro, a més, cal sumar-hi la 'flashmob' del pànic del 2 d'agost del 2016, quan es va confondre l'activitat amb una amenaça terrorista. Per això, ja van tirar endavant algunes iniciatives, com formar els comerciants sobre com reaccionar en cas d'emergència.

"Han de tenir la suficient capacitat per a calmar la gent perquè tots vagin a la part més profunda del local, mai a l'alçada del vidre, i en cas que tinguin persiana, abaixar-la", explica el cap de la Polcia Local, David Puertas.

Els atemptats de Barcelona i Cambrils, però, han fet adoptar mesures extraordinàries. Platja d'Aro ha reforçat el nombre d'agents al carrer -entre quatre i cinc patrulles més en les hores de màxima afluència- i ha instal·lat tanques New Jersey a una quinzena de punts susceptibles del municipi, com a les entrades del Passeig Marítim i a l'avinguda principal del municipi.

La idea és mantenir aquestes barreres físiques tot l'any. Per aquest motiu han creat un grup de treball amb tècnics d'urbanisme i el Departament de Cultura per buscar la manera de substituir, a la llarga, les tanques de ciment "per algun tipus d'escultura amb capacitat suficient d'aturar un vehicle en cas que vulgui entrar", detalla Puertas. La intenció és reduir l'impacte visual.



Lloret de Mar, mesures per reforçar la percepció de seguretat

A Lloret de Mar també han instal·lat aquestes tanques, a banda de jardineres de ferro que se sumen al control electrònic de les pilones d'accés al casc antic del municipi. De moment, les tanques hi seran fins al 30 de setembre i després serà la comissió de seguretat municipal qui decidirà si les mantenen a més llarg termini i de quina manera. Tot i que la decisió no està presa, el cap de la Policia Local, Joaquim Martín, recorda que "són elements extraordinaris i invasius" que van lligats a la "percepció de seguretat".

Al municipi, de fet, les tanques ja les havien fet servir prèviament en esdeveniments multitudinaris, com per exemple el carnaval. Martín insisteix que, a banda de prevenir la delinqüència i possibles atacs amb furgonetes, aquestes tanques serveixen, sobretot, per reforçar la percepció de seguretat.

Altres poblacions turístiques, com Roses (Alt Empordà), després dels atemptats van reforçar el nombre de patrulles als punts febles i actualment estan elaborant un estudi per detectar on cal posar pilones. De moment, ja han previst encarregar-ne més i també fan servir cubs de ciment a l'entrada del mercat ambulant.



Cambrils manté un control fix davant del Club Nàutic

A Cambrils, una dotació dels Mossos d´Esquadra manté un control fix al davant del Club Nàutic, just al lloc on es va produir l´atemptat del 18 d´agost a la matinada. L´Ajuntament, per la seva banda, no ha col·locat tanques addicionals a la zona del passeig, que fa anys que disposa de pilones metàl·liques que separen la calçada de la zona de vianants.

L´alcaldessa, Camí Mendoza, ha explicat a l´ACN que, des que es va incrementar el nivell d´amenaça terrorista, el consistori reforça amb tanques i amb més presència policial els actes multitudinaris com els de la festa major, concerts, festivals i fires. "Per una qüestió de prevenció sempre es prenien mesures, però ara ho hem reforçat una mica més", ha explicat Mendoza.

De fet, el passat cap de setmana el consistori va instal·lar nombroses tanques de formigó a l´entorn dels actes de la festa major. "És per la tranquil·litat de tots. Fa pocs dies de l´atemptat i és important que la ciutadania palpi que s´està vetllant per la seguretat dels veïns i visitants", ha afegit l´alcaldessa.



Calella es replanteja l'urbanisme "amable"

Calella va ser un dels municipis que l'endemà mateix dels atemptats ja va adoptar mesures per protegir els carrers més concorreguts del centre, reforçant el patrullatge de la Policia Local i instal·lant blocs de formigó a la zona de vianants de la Riera Capaspre i també als accessos oberts del carrer Església. D'altra banda, la resta de l'entramat del casc urbà ja comptava prèviament amb altre tipus d'impediments, com pilones, jardineres o papereres per barrar el pas de vehicles.

El regidor de Seguretat i Mobilitat de Calella, Albert Torrent, assegura que si bé fins ara l'urbanisme es pensava des de la "supressió total de barreres" per fer-lo més senzill i amable, els atemptats de Barcelona representaran un canvi de paradigma. A partir d'ara, afirma Torrent, quan es pensi en el disseny d'un nou espai públic ja s'hauran de preveure tot aquest tipus de mesures per minimitzar el risc de que es produeixin fets com els de les Rambles.



Sitges vol blindar el casc antic

A Sitges, ja abans dels atemptats la Policia Local havia instat el govern municipal a instal·lar pilones hidràuliques per blindar l'accés al casc antic. "Abans era per pacificar el trànsit, ara és per una qüestió de seguretat", explica el sergent Vicenç Cardona, defensant que també caldria desplegar un sistema de lectura de matrícules. Des del consistori, asseguren que la previsió és actuar "a mig termini" però asseguren que "si cal posar pilones a algun lloc amb immediatesa, així es farà". El pressupost 2018 incorporarà una partida per implementar aquests elements.

Mentrestant, el sergent sosté que cal aplicar mesures puntuals que evitin el trànsit al casc antic i aposta per l'ús de barreres de formigó tipus 'New Jersey' en esdeveniments multitudinaris, com el Carnaval. Cardona lamenta que aquest any no s'utilitzessin aquestes tanques perquè la Direcció General de la Policia "no ho considerava necessari", però sosté que l'any vinent seria "recomanable" fer-ho per evitar possibles atemptats com el de les Rambles. De fet, durant la Festa Major de l'any passat i d'aquest any sí que se n'han instal·lat.



Tanques a Tarragona i Salou

A Salou, l´Ajuntament ha instal·lat diverses tanques de formigó al passeig Jaume I per evitar l´accés de vehicles pels vials que donen accés als aparcaments. També s´han col·locat bancs de formigó al carrer Saragossa per protegir aquesta cèntrica zona de vianants. A la ciutat de Tarragona, l´Ajuntament ha situat tanques a la Rambla Nova per blindar les coques centrals i també n´ha instal·lat al concorregut mercadet de Bonavista. Altres municipis del territori com Reus i Calafell també han implementat mesures físiques de seguretat a les zones del centre.



Terres de l'Ebre: mesures en esdeveniments puntuals

A les Terres de l'Ebre, de moment, cap dels municipis més turístics han decidit prendre mesures de seguretat permanents però no descarten fer-ho en esdeveniments puntuals. És el cas de Tortosa que durant les festes majors passades, els primers dies de setembre, va disposar de blocs de formigó i vehicles policials travessats als carrers d'accés a l'avinguda principal on hi havia un gran volum de gent celebrant des del correfoc, a l'ofrena o el cos iris. Des de l'Ajuntament s'apunta que han estat mesures extraordinàries pels atemptats i que només les repetiran en esdeveniments amb grans concentracions de persones al carrer.

En municipis ebrencs més costaners, de moment, tampoc s'ha previst cap actuació ja sigui perquè la geografia del municipi ho dificulta o perquè la temporada estival acaba i es valorarà més endavant què fer l'any vinent. La façana marítima de l'Ametlla de Mar, per exemple, té una distribució que no afavoreix la instal·lació de pilones o elements de seguretat contundents; altres municipis com Alcanar (Montsià) estudiaran i escoltaran les recomanacions policials per si cal dur a terme alguna actuació extraordinària de cara la temporada d'estiu vinent o en alguns esdeveniments de festes majors.



Jardineres a les zones de vianants de Lleida

Ja el dissabte després dels atemptats de Barcelona i Cambrils l'Ajuntament de Lleida va instal·lar jardineres als accessos a l'Eix Comercial per reforçar la seguretat. La Paeria s'ha basat en les recomanacions del Ministeri de l'Interior i ha hagut de fer canvis al sistema de càrrega i descàrrega de la zona que han derivat en algunes queixes per part dels transportistes. La setmana passada, el 29 d'agost, aquesta mesura es va ampliar a la Zona Alta, que és un altre gran punt de carrers per a vianants de la capital del Segrià. Allà també ha calgut replantejar de forma important les àrees de càrrega i descàrrega així com també dels accessos per als vehicles de serveis d'emergències.



Manresa i Vic reforcen la seguretat en punts concorreguts

A les comarques centrals els municipis de Manresa i Vic han optat per reforçar la seguretat en punts molt concorreguts i de gran concentració de gent com són el Passeig Pere III de la capital del Bages i la Plaça Major de la capital d'Osona. En el cas de Manresa, el consistori ha instal·lat grans jardineres a les zones reservades a vianants d'una de les principals artèries de la ciutat. A més, durant els dies de la Festa Major també es van col·locar barreres de seguretat del tipus 'New Jersey' en diferents punts on hi havia una gran concentració de gent.

A Vic, l'Ajuntament va decidir instal·lar blocs de formigó a una de les entrades de la Plaça Major. Concretament a l'accés pel carrer Verdaguer, l'únic per on hi acostumen a passar cotxes. Aquesta mesura, però, només està pensada pels dies de mercat o quan hi ha activitats a la plaça. Precisament a Vic s'hi va localitzar una de les furgonetes llogades per la cèl·lula terrorista de Ripoll.