El Govern replica Fiscalia que «la prioritat absoluta dels Mossos és la lluita antiterrorista»

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha volgut replicar aquest dimarts les instruccions que la Fiscalia Superior de Catalunya ha donat al major dels Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, de cara a l´1-O, i que inclouen l´ordre de "requisar" urnes i material del referèndum. "La prioritat absoluta per a la policia de Catalunya és la lluita contra el terrorisme estant en un estat d´alerta de 4 sobre 5, i aquesta és la prioritat a l´hora de mobilitzar efectius. Algú hauria de fer una reflexió en aquets sentit", ha dit, apuntant també que darrerament s´ha pogut veure a altres cossos policials amb accions "no tan edificants". Amb tot, Turull no ha volgut entrar en el detall sobre les accions concretes que faran els agents dels Mossos el proper 1-O i ha refermat que el Govern té "tota la confiança" en Trapero i en les decisions que pugui prendre pel referèndum.

El Govern assegura que no modificarà les prioritats dels Mossos d´Esquadra per les instruccions que la Fiscalia ha fet arribar a Trapero. "La prioritat absoluta per a la policia és la lluita contra el terrorisme en un estat d´alerta de 4 sobre 5. Aquesta és la prioritat a l´hora de mobilitzar efectius", ha sentenciat Turull en ser preguntat en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu. I és que per al Govern, no totes les policies estan actuant amb la mateixa prioritat. Per a Turull, de fet, "algú hauria de fer una reflexió en aquets sentit". "Hem vist altres efectius que fan coses no tan edificants", ha comentat.

De la mateixa manera, el portaveu ha assegurat que els Mossos d´Esquadra actuaran "d´acord amb les prioritats" de la lluita antiterrorista. Però no ha posat en dubte que Trapero donarà les mateixes instruccions en aquest sentit. "El Govern té tota la confiança en les decisions de Trapero. La confiança és absoluta", ha sentenciat.