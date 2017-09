Vuit anys de presó per a un exmonitor dels Maristes per divulgar pornografia infantil

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a vuit anys de presó per difondre pornografia infantil un exmonitor de l'escola Maristes de Sants de Barcelona que està en espera de ser jutjat de nou, acusat d'abusar sexualment de quatre alumnes del centre. En la seva sentència, la secció setena de l'Audiència de Barcelona condemna també a vuit anys de llibertat vigilada Terenci G. per un delicte de difusió de pornografia infantil i li prohibeix exercir qualsevol professió o ofici, retribuït o no, que comporti contacte directe amb nens durant els cinc anys posteriors a la seva condemna.

El condemnat, el cas del qual va sortir a la llum al febrer del 2016, en ple escàndol per l'al·luvió de denúncies per abusos sexuals contra professors de l'escola Maristes de Sants, està esperant un altre judici en el qual afronta una pena de 16 anys i vuit mesos de presó per abusar sexualment de quatre nenes d'aquest centre educatiu, del qual era monitor de menjador, entre novembre i desembre del 2015.

L'exmonitor va ser detingut arran d'una denúncia de la mateixa escola i de les famílies de les víctimes, i va quedar en llibertat provisional després de passar a disposició judicial, encara que posteriorment el jutge va acordar el seu ingrés a la presó perquè en l'escorcoll del seu domicili es va comprovar que tenia descarregat abundant material de pornografia infantil. L'Audiència considera provat que, entre els anys 2014 i 2015 l'acusat va participar en xarxes d'intercanvi d'arxius.