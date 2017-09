El Parlament acorda no celebrar cap ple abans de l'1-O a instàncies de JxSí i la CUP

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament van acordar, ahir, a Barcelona, posposar el ple previst per a la setmana que ve fins passat l'1 d'octubre, en acceptar la proposta conjunta de JxSí i la CUP per no interferir amb els actes que ambdues formacions duen a terme per defensar el «sí» a la independència. L'acord es va aprovar amb els vots de tots dos grups independentistes, que disposen de majoria absoluta a la cambra i, en conseqüència, també a la Mesa i la Junta de Portaveus. Els grups de l'oposició van rebutjar la proposta de posposar el ple, per entendre que el Parlament no havia d'interrompre el funcionament normal, però finalment la Taula ha ratificat el criteri de la Junta de Portaveus.

El ple posposat, doncs, tindrà lloc els dies 20 i 21 de desembre, però els projectes de llei i altres propostes que figuraven en l'ordre del dia seran inclosos en la sessió dels dies 4 i 5 d'octubre.

Des de JxSí, el diputat Chakir el Homrani va explicar que el canvi de posició del seu grup, que inicialment era favorable a celebrar el ple la setmana propera, obeeix al fet que «les circumstàncies han canviat moltíssim, perquè ara mateix la situació és kafkiana, amb 750 alcaldes amenaçats per la Fiscalia, impremtes registrades, mitjans de comunicació amenaçats i els presidents de dues associacions municipalistes (l'AMI i l'ACM) querellats». «En aquest marc, –va afegir– amb fiscals, jutges i policies perseguint a la gent per les seves idees polítiques i per defensar el dret a votar en un referèndum, pensem que no té sentit fer un ple ordinari».

La CUP, per la seva banda, que des del principi es va oposar al fet que se celebrés el ple la setmana que ve, ja va decidir el dimarts pel seu compte «reduir al mínim» l'activitat parlamentària fins després de l'1 d'octubre.



Debat al Congrés ajornat

A Madrid, el Govern central ha sol·licitar al Congrés dels Diputats l'ajornament del debat de dues interpel·lacions d'En Comú Podem i del PDeCAT relacionades amb el desafiament sobiranista a Catalunya davant l'absència en el ple de dimecres que ve de la vicepresidenta de l'Executiu, Soraya Sáenz de Santamaría. L'Executiu va comunicar dimarts passat al Congrés que sis membres del Gabinet, inclosa la vicepresidenta, no assistirien a la sessió de control de dimecres.

Malgrat conèixer aquesta circumstància, les dues formacions van registrar les interpel·lacions que, per tractar-se del desafiament independentista català, correspon respondre a la vicepresidenta, ja que el president del Govern no respon interpel·lacions en el ple. Fonts del Govern central van assegura ahir que s'han posat en contacte amb els grups proposants per informar-los del desig de l'Executiu d'ajornar les preguntes, a la qual cosa no han posat objecció cap de les dues formacions, un extrem que han confirmat En Comú i el PDeCAT.

Les mateixes fonts van explicat que el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, també va reformular una pregunta que havia dirigit a la vicepresidenta i que ara contestarà el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en relació amb les mesures de control de pagaments de la Generalitat adoptades per l'Executiu.

La pregunta inicial de Domènech era si l'Executiu es planteja intervenir l'autonomia de Catalunya. També el PDeCAT va canviar una pregunta sobre l'aeroport del Prat per dirigir-se ara al ministre d'Hisenda sobre les mesures adoptades pel Consell de Ministres. La iniciativa del PDeCAT objecte de la petició d'ajornament era del portaveu d'aquesta formació, Carles Campuzano, que volia interpel·lar a l'Executiu per les «greus decisions» que està adoptant contra el dret a decidir.